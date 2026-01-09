大通銀行馬年掛曆華人圈爆火

大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

元旦剛過，新春將至。年曆向來是不少企業與個人在農曆新年期間饋贈客戶與親友的常見禮品。在美國，一些企業，尤其是銀行，也常藉農曆新年之際，推出免費的生肖年曆與紅包，贈送給重視「和氣生財」的華人 客戶。今年，摩根大通 銀行（J.P. Morgan Chase）推出的一款馬年新春年曆設計精美，頗受華人社區青睞，在部分銀行網點甚至出現供不應求的情況。

記者日前走訪南灣一家新開幕的大通銀行網點，櫃員表示，這款馬年年曆自推出以來反應熱烈。儘管該網點平日來客量不算多，但近來每天仍有十多位顧客專程前來索取年曆。銀行同時也提供設計精美的馬年生肖紅包，供有需要的客戶取用。

翻閱這本年曆可見，從2026年1月到2027年1月，每個月份皆搭配一幅以駿馬為主題的水墨風畫作，整體風格帶有國畫名家徐悲鴻「奔馬」的神韻。畫作背景則依不同月份融入相應的季節景致，而每一頁月曆下方，也配有與畫面呼應的中英文吉語或警句。

此外，年曆中所有重要節日，包括多個傳統農曆節日，皆以中英文雙語標示，方便不同族群使用。

由於畫風頗具名家神采，不少民眾初看時一度誤以為是徐悲鴻的畫作。不過細看之後不難發現，儘管畫作借鑑了徐悲鴻「奔馬」的動態意象，但其風格仍有所區別。徐悲鴻畫馬著重力量感與嚴謹的解剖結構，背景多半簡潔；而這款年曆中的駿馬筆觸較為柔和，裝飾性色彩更為濃厚，且每幅作品均搭配完整的季節背景。畫作上的落款印章亦顯示，創作者另有其人。

由此可見，大通銀行並非授權翻印徐悲鴻的既有作品，而是與一位未對外公布身分的創作者合作，為馬年主題量身打造了全新的年曆設計。

儘管如此，這並未影響華人社區對該年曆的喜愛。多位受訪者表示，無論在整體設計、畫作水準或文化細節上，這款馬年年曆的完成度都明顯高於今年其他銀行推出的生肖年曆，與大通銀行往年的年曆相比，也顯得格外出色。