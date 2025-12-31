廣東手搖飲進駐桑尼維爾 引爆排隊潮

桑尼維爾新開幕的搖飲品牌撻檸。（記者龔玥╱攝影）

聖誕假期連日降雨未歇，桑尼維爾市區卻出現少見的排隊人潮。來自廣東的手搖飲品牌「撻檸（TANING）」近日在桑尼維爾開設門市，開幕前後吸引不少灣區 民眾前往嘗鮮，店外一度出現等候隊伍，有顧客表示，最長的時候能排隊兩小時左右。

撻檸主打水果茶與以低糖、低負擔為訴求的飲品選項，與灣區近年興起的健康飲食風潮相呼應。開幕期間，現場顧客以年輕族群與華人 家庭為主，不少人是透過社群平台得知新店消息後前來。

從點單情況觀察，茶類與果香風味飲品最受青睞。其中，「雞蛋 花茉莉檸檬」以茶底結合檸檬酸香，成為廣受好評的品項之一；另一款以黃皮為主調的檸檬飲品，也吸引不少熟悉南方水果風味的顧客嘗試。有顧客表示，這類口味在美國市場較為少見，因此具有新鮮感。

除茶飲外，店內亦提供優酪乳類Smoothie及牛油果、果蔬類飲品。有消費者認為，這類產品符合他們對「日常飲品不要太甜」的期待，也適合作為早餐或運動後補充。在社群平台與美食評論網站上，撻檸開幕後迅速累積討論度。有網友在留言中提到，飲品口味「偏清爽、不膩口」，與部分傳統手搖飲相比甜度較低；也有人分享，排隊時間較長，但對原料與口感仍持正面評價。

一名住在附近的顧客分享，原本只是下雨天路過，看到店外排隊才注意到新店開幕，「試過之後覺得口味比較清爽，不像有些手搖飲那麼甜。」也有顧客表示，因為人多，等候時間較長，熱門飲品需要視現場供應情況。

在手搖飲品牌競爭激烈的南灣市場，撻檸開幕初期的高關注度，反映出消費者對新口味與健康取向飲品的持續興趣。