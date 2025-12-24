我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕行情發酵 美股收紅史坦普道瓊創新高

ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人

Waymo將在舊金山大停電後更新自駕計程車隊軟體

舊金山訊
Waymo將在舊金山大停電後更新自駕計程車隊軟體。(美聯社)
Waymo將在舊金山大停電後更新自駕計程車隊軟體。(美聯社)

Alphabet Inc.旗下的自駕車公司Waymo表示，將加強其自動駕駛軟體，以更好地應對停電情況。此前，這家公司的自動駕駛計程車在上周末舊金山發生大停電期間出現故障，導致交通擁堵。

聖荷西信使報(Mercury News)引述彭博新聞(Bloomberg)報導，Waymo Driver系統被編程為以與四向停車標誌相同的方式處理熄滅的交通信號燈，但車輛偶爾會「請求確認檢查，以確保做出最安全的選擇」。該公司週二在一份聲明中表示，雖然車輛「成功」應對了12月20日舊金山停電導致的7000個交通信號燈故障，但停電「造成了此類請求的集中激增」。

這類請求激增導致Waymo對故障車輛的回應時間延長。當時停電期間舊金山市府官員敦促駕駛盡量避免上路後，Waymo曾暫停服務。

上周末期間，由於太平洋瓦電公司（PG&E）變電站發生火災，舊金山遭遇大面積停電，一度影響約13萬用戶。社群媒體上的影片顯示，多輛Waymo自動駕駛汽車停在路中央，閃爍著危險警告燈，造成嚴重交通擁堵。

Waymo公司表示，正在採取措施，在其軟體中整合更多關於區域停電「背景」的信息，以便車輛「更果斷地通過這些路口」。 Waymo也與舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)合作，制定緊急應變方案，並更新其緊急人員的培訓。

Waymo 舊金山 自駕車

上一則

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

下一則

柏克萊REI門市疑涉屋頂安全問題　聖誕節前夕緊急關閉

延伸閱讀

舊金山大停電曝Waymo自駕車缺陷 擔憂延伸到聖荷西

舊金山大停電曝Waymo自駕車缺陷 擔憂延伸到聖荷西
舊金山大停電 PG&補償電費：住戶200元 商戶2500元

舊金山大停電 PG&補償電費：住戶200元 商戶2500元
前警察局長葉培恩卸任回顧：金山2025年犯罪率創新低

前警察局長葉培恩卸任回顧：金山2025年犯罪率創新低
金山市中心仍4000戶停電 羅偉：無法接受PG&E復電進度

金山市中心仍4000戶停電 羅偉：無法接受PG&E復電進度
羅偉稱PG&E復電進度「無法接受」市中心仍有4千戶停電

羅偉稱PG&E復電進度「無法接受」市中心仍有4千戶停電

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲