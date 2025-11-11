稅補中斷恐衝擊40萬加州人，華人社區憂交不起社保。（記者李怡╱攝影）

因聯邦補助機制可能暫停或削減，加州 約四十萬名靠聯邦補助協助繳納社會安全稅款或相關費用的民眾陷入焦慮。華人 社區尤其感受到壓力升高，擔心交不起社保的情況進一步衝擊日常生活。國會議員裴洛西 11日在其社交媒體強調，「一定要保障社會安全金不被犧牲，並提醒社區警惕社案危機。」

裴洛西日前主持「拯救社會安全日」(Save Social Security Day of Action)，在舊金山與社福組織、銀髮族群及社區代表座談，提醒共和黨國會議員不可削弱社會安全制度，並警示若補助或稅收政策被改動，將直接衝擊家庭安全。

在灣區華人社區，多位社區中心負責人表示，近期接獲不少華人長輩、小生意主與移民家庭反映，他們原本預算中已將補助視為預期款項，用來抵稅或支付社會安全稅（Social Security tax）與 Medicare 等負擔。若補助中斷，恐將面臨無預警的款項缺口。

華人家庭普遍兼具多工身分，部分在科技業擔任合約工、部分經營自營小商店，社會安全與稅款負擔本就沉重。此次補助疑慮如真成形，將可能出現繳不上社保稅，而影響未來退休金或醫療保險資格的情況。

灣區稅務律師張寶明表示：「已經開始收到客戶詢問，補助到底還會不會發，如補助消失，繳款紀錄可能出現問題，長遠看會影響福利資格與信用。」

目前聯邦政府官方尚無專門文件證實補助會完全中斷。但多位加州官員與社區組織均警示，若政府預算僵局延長，影響的不只是政府停擺，還可能蔓延至補助、稅收優惠與社保服務範疇。

在華人社區也出現呼籲：州政府與聯邦政府應與華語社區協作，舉辦華語說明會、設立華語專線，明確釐清補助是否確實調整、影響範圍為何、應對方案在哪裡。目前尚無華人社區專用的官方說明管道，因此社區組織正積極與加州財務部、稅務律師及移民支援機構接洽，期望儘早提供本地中文解讀。