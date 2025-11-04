我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

El Camino Health 心理健康普通話線上講座 11月5日舉辦

本報訊
疫情之後，越來越多人出現入睡困難、淺眠、多夢、早醒等情況。面對睡眠品質 普遍下降的現象，該如何找回深層好眠？

El Camino Health 旗下的華人健康促進計畫（CHI）的心理健康講座系列，11月將推出「睡眠問題多，中醫有一套」線上講座，邀請元氣診所創辦人樊學鴻中醫師主講，這場線上講座定11月5日周三，早上 10 時至11時30 透過Zoom 的平台舉行。

擁有中國與美國中醫雙執照，臨床經驗豐富的樊學鴻表示，講座希望能讓大家從中醫角度重新認識睡眠 ，他會從現代治療的困境與失眠的根源，談到中醫對睡眠的調理原則和方法，並分享典型案例，以及可在家實踐的飲食、作息與穴位調養方法，希望能幫助大家理解身體信號，掌握自我調理的方法，重新找回自然的睡眠節律。

樊學鴻中醫師創辦元氣診所Qi’s Clinic Health Group，傳承並發展清朝御醫黃元御「氣道中醫」的醫學思想，建立氣中醫理論體系。樊醫師專精於古典中醫，善於針藥合參，能迅速處理各類臨床疑難雜症。 著有「複雜中醫的極簡 思考」、「氣道中醫」及「氣道中醫：針灸 止痛」等書。

這場免費線上講座，以普通話進行，須事先在網路上報名。報名後會從電郵收到參加視訊講座的連結：elcaminohealth.org/chi-events 。 如需協助報名，請於上班時間致電650-988-3234。

El Camino Health 旗下的「華人健康促進計畫」（Chinese Health Initiative），是南灣第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊。今年初推出為華人社區量身訂作的「安心指南」，提供完整而全面的心理健康資訊，有英文、繁體和簡體三種版本，可在網上免費下載：elcaminohealth.org/chiguide

華人 心理健康 疫情

