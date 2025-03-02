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帕迪亞要求馬斯克停止對立法機構的雇員大量群發郵件

記者徐蓓蓓/舊金山灣區即時報導
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加州參議員帕迪亞要求馬斯克和艾澤爾在3月3日（周一）前採取措施，停止對立法機構的雇員大量群發任何郵件。(美聯社)
加州參議員帕迪亞要求馬斯克和艾澤爾在3月3日（周一）前採取措施，停止對立法機構的雇員大量群發任何郵件。(美聯社)

加州聯邦參議員帕迪亞(Alex Padilla)辦公室訊息，作為參議院「規章和管理委員會」資深委員的帕迪亞，已經在上周要求馬斯克（Elon Musk)和人事管理辦公室（OPM)執行主任艾澤爾（Charles Ezell)停止政府效率部（DOGE)和人事管理辦公室向立法機構的雇員大量群發郵件。

帕迪亞辦公室的通告指出：「雖然立法機構並不受行政機構人事動作的影響，但已經有數個立法機構辦公室和辦事處收到了來自[email protected]地址的群發郵件。這一行為有分享未經授權的敏感訊息的風險。」

上周末，數以千計的聯邦政府雇員收到了這些大量群發的郵件，要求他們總結過去一周自己都做了什麼。馬斯克表示，不回覆郵件會被視為主動辭職。

帕迪亞強調，向立法機構部門發送這些郵件尤其糟糕，因為行政機構已經警告他們自己的員工不要回覆OPM的大量群發郵件，因為「這麼做有讓敏感訊息落入惡意境外勢力之手的風險。」

帕迪亞表示：「不論是白宮或DOGE還是OPM，都沒有任何權利或合法目的來群發郵件給立法機構雇員，要求提供資訊或是威脅採取負面的人事行動。然而不幸的是，規章委員會的工作人員已經確認來自[email protected]的郵件已經大量群發到數個立法機構辦公室和辦事處，造成了時間和資源的浪費，並可能誤導員工回覆和在未經授權的狀況下分享立法機構資訊。」

帕迪亞要求馬斯克和艾澤爾在3月3日（周一）前採取措施，停止對立法機構的雇員大量群發任何郵件。

馬斯克 加州 白宮

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