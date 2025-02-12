雞蛋限購令恐持續數月 Trader Joes全美門店限購 灣區供貨穩定

連鎖超市Trader Joe’s已開始限制顧客每天僅能購買一盒雞蛋，限制令適用於全美600多家門店。（記者王子涵╱攝影）

持續爆發的禽流感疫情 ，不僅導致雞蛋 價格飆升，更導致各大商超祭出「限購令」，保證滿足更多顧客的需求。雞蛋如今成為名副其實的搶手貨，全美甚至發生多起盜竊雞蛋案件，彷彿將蛋黃視為黃金般珍貴。

位於南舊金山市中心的J&J烘焙房老闆對本報表示，雞蛋如今的進貨價幾乎是疫情前的三倍。「你能有什麼辦法呢？雞蛋是最重要的原材料，無論多貴你也不得不買。」老闆說，「對我們當然有影響，而我們不能提高蛋糕的售價，這更會嚇跑顧客。」

烘焙房老闆感嘆，疫情後所有日用品的成本都在上漲，不光是雞蛋這一個品類，但普通民眾除了埋單似乎沒有更多的辦法。

食品連鎖超市Trader Joe’s已開始限制顧客每天僅能購買一盒雞蛋，限制令適用於全美600多家門店。該公司表示：「我們希望這項措施能確保更多有需求的顧客能夠購買到雞蛋。」

此外，許多消費者和媒體報導指出，Costco、Whole Foods、Kroger和Aldi等超市也針對雞蛋實施不同程度的購買限制，但並非全國統一標準。

記者12日上午走訪位於南舊金山市的好市多（Costco），雖然保持著正常的雞蛋供應，但根據現場顧客反應，斷貨情況時有發生。位於密爾布瑞的Trader Joe's超市，雞蛋貨架上已經貼有「限購一打雞蛋」的提示牌。

顧客Ken對記者表示：「我上周已經買了三打雞蛋，儘管我知道我根本不需要那麼多。」

自2022年禽流感爆發以來，全美1.58億隻家禽遭撲殺，其中多數為產蛋母雞。這不僅影響雞蛋供應，也進一步推高價格。全美約有3億隻母雞負責供應早餐和烘焙的雞蛋需求，行業通常能應對數百萬隻雞的損失，而不造成嚴重市場波動。但撲殺雞群的數量已經遠遠超出行業正常浮動範圍，去年12月已有1800萬隻家禽遭撲殺，而1月份的數字更飆升至2300萬隻。

據舊金山紀事報報導，當農場必須撲殺整個禽群時，至少需要1至2個月的時間才能恢復生產。因為需先處理屍體並徹底消毒農場，導致供應短缺持續蔓延。

根據農業部數據，全美雞蛋平均價格在12月已飆升至每打4.15元，較2023年夏季價格翻倍。今年價格預計將再上漲20%。隨著復活節臨近，雞蛋需求將進一步攀升，無論是節慶料理還是復活節彩蛋活動，都將加劇市場壓力。