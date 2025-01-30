警局發布視頻還原「祈福黨」騙局 華人節日多注意

舊金山警局與社區夥伴合作，在30日發佈一條新影片，還原祈福詐騙的全過程，以此提高社區的警惕性。（舊金山警局提供 ）

舊金山華埠 洋溢著農曆新年的節日氛圍中，而在慶祝的同時，華人 切要提防「祈福黨」騙局，避免成為詐騙團夥的目標。舊金山警局與社區夥伴合作，在30日發布一條新影片，還原祈福詐騙的全過程，希望提高社區警惕性。

影片由舊金山警局社區外展部門、安老自助處、舊金山地檢長辦公室、舊金山社區青年中心及其他市府和社區組織合作製作。

影片由三位志願者出演：蕭李翠C（Siu Lee Shui C，音譯）飾演詐騙目標，而容瑞娟（Rong Rui Juan，音譯）和莫莉瑜（Mok Lei Yu，音譯）則飾演詐騙犯。其中蕭李翠C對此類詐騙深有了解，曾參與相關的教育和預防活動。今年1月，她在舊金山外日落區（Outer Sunset）遭遇兩名詐騙犯，但成功脫身。

事後，她透過社交媒體及宗教場所向朋友分享經歷，以提醒他們保持警覺。家人得知此事後，決定聯繫警方。此外，作為安老自助處長者中心的常客，蕭李翠C還向中心員工和鄰居通報了這一事件。

當得知警局計畫製作教育影片時，蕭李翠C決定與警方合作，以幫助社區成員學習如何拒絕與詐騙者接觸。

「我讚揚蕭女士的勇氣，願意與舊金山警察局合作，報告案件，並透過這部影片向華人社區分享她的經歷。」警局局長史考特（Bill Scott）表示，「這是我們社區外展部、特殊受害者組（Special Victims Unit）、縣警辦公室（Sheriff’s Office）及地檢長辦公室共同努力的成果。我們希望社區成員繼續保持警惕，相互提醒，並與警局合作報告這類犯罪案件。」

安老自助處總裁兼執行長鍾月娟（Anni Chung）表示：「許多長者即使意識到有必要拒絕陌生人，卻仍難以做到。因此，影片的重點是教導他們如何果斷拒絕。我們的員工以及曾險些遭遇詐騙的長者，皆積極參與了影片製作，以分享這一重要信息。」

祈福黨詐騙通常涉及講粵語的嫌疑人，以「看病」為由接近受害者。隨後另一名嫌疑人假扮算命師，聲稱受害者或其親人遭受詛咒，可能面臨厄運。為解除詛咒，受害者需將貴重物品交給「算命師」進行「祈福」。

嫌疑人說服受害者將金錢或珠寶裝入袋中，帶至另一地點。所謂「祈福」儀式結束後，嫌疑人歸還一個裝有無價值物品的袋子，並指示受害者在指定時間內不得查看，否則「祈福」將失效。通常需數日或數周後，受害者才發現自己受騙。

目前，警局有數百名多語種警員，能提供超過30種語言的服務，警局鼓勵所有雙語警員通過認證，為有限英語能力（LEP）人士提供服務。