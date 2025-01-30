舊金山宣布舉辦首屆音樂周 振興城市經濟

舊金山市長羅偉上任當天，邀請知名DJ到華埠，近萬人到訪。（本報檔案照，記者王子涵╱攝影）

舊金山 市府30日宣布，將舉辦首屆「舊金山音樂周」（SF Music Week）活動，以吸引民眾到訪舊金山恢復市區經濟活力。音樂周活動將於2月24日至3月2日舉行，期間包括行業音樂峰會、研討會、工作坊、錄音室和場館參觀以及現場表演等多項活動。

音樂周的亮點之一是2月28日在瑞典 裔大廳（Swedish American Hall）舉行的行業峰會。EMPIRE公司創始人兼首席執行官Ghazi將發表主旨演講。其他參與者包括格萊美提名製作人David Katznelson、音樂記者Emma Silvers，以及本地音樂人La Doña、Penelope Houston和Austin Waz等均會出席。

市長羅偉表示：「音樂產業正在為城市帶來新的經濟投資 ，證明藝術文化是舊金山復甦的重要驅動力。舊金山音樂周將進一步鞏固本市作為全球藝術文化中心的地位，促進創新、吸引人才，並支持本地商業發展。」

此次活動由SF Live、Noise Pop和舊金山市經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）聯合主辦，旨在展示舊金山的音樂場景，促進行業增長，並為音樂專業人士提供資源和機會。

音樂周期間，官方合作夥伴將舉辦一系列活動，包括音樂業務高管的工作坊、與本地音樂製作人和工程師的圓桌討論、歷史場館和錄音室參觀、電影放映、音樂大師班以及快閃表演等。