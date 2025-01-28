我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搶先澤倫斯基 內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖

DeepSeek引震撼 白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用

芬太尼緊急狀態條例 羅偉親上議會求支持

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山市長羅偉表示，必須抓緊時間拯救城市，毒品問題等不及。（記者李怡／攝影）
舊金山市長羅偉表示，必須抓緊時間拯救城市，毒品問題等不及。（記者李怡／攝影）

才剛上任不到一個月，舊金山新市長羅偉（Daniel Lurie）已迫不及待積極推動立法，改變城市命運。他的目標很清楚：解決毒品氾濫、治安惡化和無家可歸問題。他強調，這些問題「等不了」，必須馬上行動。

羅偉提出的「芬太尼緊急狀態條例」將再次在29日市議會緊急預算會議上聽審投票。這是一項針對舊金山毒品危機的快速應對方案。他希望這個條例能幫助簡化流程，加快資源調動，讓該做的事情立刻做起來。

計畫包括允許直接尋求來自私營部門的捐款，為公共安全項目提供支持。向毒品問題嚴重的第六街（6th Street）增派更多警力，打擊毒品交易；以及加快涉及無家可歸、公共安全和毒癮治療的城市合約審批程序。

羅偉表示，必須把這場危機當作真正的緊急事件來對待，如果不能通過這項法案，很多事情可能需要一個個單獨向市議會提出申請，每個政令的審批過程可能得拖上6到12個月，無法接受。「我們不只是把吸毒的人從街頭送到醫院，且需要一個警察友善的中轉中心，讓需要救治的人馬上能得到幫助。如法案通過我們會新增1500個庇護床位，這是目前城市迫切需要的。」

為了推動這項法案，羅偉也在親自上陣。他將在周三參加市議會預算與財政委員會的聽證會，努力爭取支持。除此之外，他還會參加由SEIU Local 87舉辦的集會，支持舊金山的移民社區。

對很多市民來說，這樣的承諾聽起來像一個久違的好消息。舊金山的毒品問題早已引發全國關注，街頭的交易、過量使用和死亡案例讓人怵目驚心。而羅偉知道，市民需要的不只是說教，而是實打實的行動。

羅偉的計畫能否快速落地，還要看市議會會的態度。分析人士指出，儘管他的想法很有魄力，但政策推動從來不是一帆風順。

對於羅偉而言，這不只是新市長的一次考驗，更是一個向市民展現承諾的機會。他說：「毒品問題、治安和無家可歸，這些都是我們城市最重要的事情，必須用最大的緊迫感去處理。」

舊金山市長羅偉：抓緊時間拯救城市，毒品問題等不及。（記者李怡／攝影）
舊金山市長羅偉：抓緊時間拯救城市，毒品問題等不及。（記者李怡／攝影）

羅偉 毒品 舊金山

上一則

阿縣挑選新任地檢長 高等法院法官迪克遜

延伸閱讀

舊金山華埠迎春街會開幕 羅偉許願「復興金山」

舊金山華埠迎春街會開幕 羅偉許願「復興金山」
東華醫院董事會就職 羅偉感謝貢獻

東華醫院董事會就職 羅偉感謝貢獻
華埠迎春街會開幕 羅偉許新年願景「復興金山」

華埠迎春街會開幕 羅偉許新年願景「復興金山」
華埠蛇年遊行贊助商史上最多 演員陳冲、市長羅偉將現身

華埠蛇年遊行贊助商史上最多 演員陳冲、市長羅偉將現身
中領館慶春節 金山市長羅偉出席

中領館慶春節 金山市長羅偉出席

熱門新聞

張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

2025-01-28 01:20
鴻海集團旗下的Ingrasys Technology USA 公司日前斥資1億2800萬買下矽谷桑尼維爾市科技園區。（Ingrasys Technology USA公司網站）

鴻海旗下公司 斥資1.28億元收購矽谷26畝園區

2025-01-25 15:17

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚

3星座歲末一夜暴富 牡羊獲巨額收益、他投資收穫豐厚
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省