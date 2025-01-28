芬太尼緊急狀態條例 羅偉親上議會求支持

舊金山市長羅偉表示，必須抓緊時間拯救城市，毒品問題等不及。（記者李怡／攝影）

才剛上任不到一個月，舊金山 新市長羅偉 （Daniel Lurie）已迫不及待積極推動立法，改變城市命運。他的目標很清楚：解決毒品 氾濫、治安惡化和無家可歸問題。他強調，這些問題「等不了」，必須馬上行動。

羅偉提出的「芬太尼緊急狀態條例」將再次在29日市議會緊急預算會議上聽審投票。這是一項針對舊金山毒品危機的快速應對方案。他希望這個條例能幫助簡化流程，加快資源調動，讓該做的事情立刻做起來。

計畫包括允許直接尋求來自私營部門的捐款，為公共安全項目提供支持。向毒品問題嚴重的第六街（6th Street）增派更多警力，打擊毒品交易；以及加快涉及無家可歸、公共安全和毒癮治療的城市合約審批程序。

羅偉表示，必須把這場危機當作真正的緊急事件來對待，如果不能通過這項法案，很多事情可能需要一個個單獨向市議會提出申請，每個政令的審批過程可能得拖上6到12個月，無法接受。「我們不只是把吸毒的人從街頭送到醫院，且需要一個警察友善的中轉中心，讓需要救治的人馬上能得到幫助。如法案通過我們會新增1500個庇護床位，這是目前城市迫切需要的。」

為了推動這項法案，羅偉也在親自上陣。他將在周三參加市議會預算與財政委員會的聽證會，努力爭取支持。除此之外，他還會參加由SEIU Local 87舉辦的集會，支持舊金山的移民社區。

對很多市民來說，這樣的承諾聽起來像一個久違的好消息。舊金山的毒品問題早已引發全國關注，街頭的交易、過量使用和死亡案例讓人怵目驚心。而羅偉知道，市民需要的不只是說教，而是實打實的行動。

羅偉的計畫能否快速落地，還要看市議會會的態度。分析人士指出，儘管他的想法很有魄力，但政策推動從來不是一帆風順。