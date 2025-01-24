快樂山谷公園動物園 迎接沙加緬度明星水豚
快樂山谷公園和動物園（Happy Hollow Park & Zoo）迎來了一歲雄性水豚「多納泰羅」（Donatello）加入園區動物大家庭。多納泰羅來自沙加緬度動物園，以其擅長揮舞樹枝模仿武術動作而成為社交媒體明星。此次搬遷是根據動物園和水族館協會（Association of Zoos & Aquariums，AZA）物種生存計畫的建議而實施的，他將與快樂山谷三歲的雌性水豚「溫蒂」（Wendy）一起生活。
1961年起快樂山谷公園和動物園一直為灣區家庭提供自然主題的娛樂和教育活動。作為聖約瑟公園、娛樂與社區服務部門的設施之一，快樂山谷不僅提供家庭遊樂設施和木偶劇場，還擁有AZA認證的動物園、動物保護和教育專案。
多納泰羅的轉移為非繁殖個體提供陪伴。AZA的物種生存計畫通過科學手段協調動物個體的安置，確保遺傳多樣性和物種長期生存能力。快樂山谷動物園經理林迪（Amber Lundy）表示：「從建議提出到實施轉移，我們一直與沙加緬度動物園密切合作，確保多納泰羅的安全。他適應得很好，並成功與溫蒂建立了和諧的關係，現在他們已在棲息地中共同生活。」
在野外水豚的群體規模從2隻到30多隻不等。多納泰羅和溫蒂的共同生活不僅為雙方提供了友誼，也在快樂山谷創造了一個小型水豚群。儘管此次引入並不計畫繁殖，但為兩隻水豚提供了健康的社交環境。
水豚是世界上最大的齧齒動物，原產於中美洲和南美洲的濕地。它們以蹼足游泳而聞名，可以潛入水下五分鐘以躲避捕食者。通過展示這些溫和的動物，快樂山谷希望激發遊客對生態保護的熱情，並提高公眾對亞馬遜雨林生態系統重要性的認識。
「我們知道多納泰羅在沙加緬度動物園已經擁有許多忠實粉絲，」快樂山谷保護與傳播經理凱特琳·奧哈拉（Kaitlin O’Hara）表示。「現在，他的故事將在快樂山谷繼續展開。請關注我們的社交媒體，瞭解他適應新家的點滴。」
在多納泰羅搬入的同時，水豚棲息地旁的擴建工程也在進行中。這項由快樂山谷基金會資助的項目將為水豚提供更大的活動空間，同時為遊客創造更多觀察水豚的機會，並改善動物園管理員的管理便利性。擴建項目預計將於今年晚些時候完成。
多納泰羅目前已經適應了新環境，特別喜歡在擴建的游泳池中游泳，即使是在寒冷的天氣裡。遊客們經常能看到他和溫蒂一起曬太陽或玩水。
快樂山谷動物園的開放時間為每周三至周日上午10時至下午4時，沙加緬度動物園的會員以及AZA互惠計畫參與機構的會員，可憑會員卡享受入園折扣。
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