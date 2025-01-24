我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

傳與丹麥總理大吵 川普：我認真要拿格陵蘭

快樂山谷公園動物園 迎接沙加緬度明星水豚

記者龔玥╱聖荷西即時報導
水豚「多納泰羅」和「溫蒂」一起生活。（翻攝自臉書）
水豚「多納泰羅」和「溫蒂」一起生活。（翻攝自臉書）

快樂山谷公園和動物園（Happy Hollow Park & Zoo）迎來了一歲雄性水豚「多納泰羅」（Donatello）加入園區動物大家庭。多納泰羅來自沙加緬度動物園，以其擅長揮舞樹枝模仿武術動作而成為社交媒體明星。此次搬遷是根據動物園和水族館協會（Association of Zoos & Aquariums，AZA）物種生存計畫的建議而實施的，他將與快樂山谷三歲的雌性水豚「溫蒂」（Wendy）一起生活。

1961年起快樂山谷公園和動物園一直為灣區家庭提供自然主題的娛樂和教育活動。作為聖約瑟公園、娛樂與社區服務部門的設施之一，快樂山谷不僅提供家庭遊樂設施和木偶劇場，還擁有AZA認證的動物園、動物保護和教育專案。

多納泰羅的轉移為非繁殖個體提供陪伴。AZA的物種生存計畫通過科學手段協調動物個體的安置，確保遺傳多樣性和物種長期生存能力。快樂山谷動物園經理林迪（Amber Lundy）表示：「從建議提出到實施轉移，我們一直與沙加緬度動物園密切合作，確保多納泰羅的安全。他適應得很好，並成功與溫蒂建立了和諧的關係，現在他們已在棲息地中共同生活。」

在野外水豚的群體規模從2隻到30多隻不等。多納泰羅和溫蒂的共同生活不僅為雙方提供了友誼，也在快樂山谷創造了一個小型水豚群。儘管此次引入並不計畫繁殖，但為兩隻水豚提供了健康的社交環境。

水豚是世界上最大的齧齒動物，原產於中美洲和南美洲的濕地。它們以蹼足游泳而聞名，可以潛入水下五分鐘以躲避捕食者。通過展示這些溫和的動物，快樂山谷希望激發遊客對生態保護的熱情，並提高公眾對亞馬遜雨林生態系統重要性的認識。

「我們知道多納泰羅在沙加緬度動物園已經擁有許多忠實粉絲，」快樂山谷保護與傳播經理凱特琳·奧哈拉（Kaitlin O’Hara）表示。「現在，他的故事將在快樂山谷繼續展開。請關注我們的社交媒體，瞭解他適應新家的點滴。」

在多納泰羅搬入的同時，水豚棲息地旁的擴建工程也在進行中。這項由快樂山谷基金會資助的項目將為水豚提供更大的活動空間，同時為遊客創造更多觀察水豚的機會，並改善動物園管理員的管理便利性。擴建項目預計將於今年晚些時候完成。

多納泰羅目前已經適應了新環境，特別喜歡在擴建的游泳池中游泳，即使是在寒冷的天氣裡。遊客們經常能看到他和溫蒂一起曬太陽或玩水。

快樂山谷動物園的開放時間為每周三至周日上午10時至下午4時，沙加緬度動物園的會員以及AZA互惠計畫參與機構的會員，可憑會員卡享受入園折扣。

動物園 凱特 灣區

上一則

前州保險專員：氣候危機「金絲雀」正死亡 未來無法投保

下一則

富士康旗下公司 收購桑尼維爾市26畝園區

延伸閱讀

溫蒂漢堡熱門霜淇淋回歸 可惜時間不會太長

溫蒂漢堡熱門霜淇淋回歸 可惜時間不會太長
超級可愛寶力、青寶 2大熊貓華府動物園首亮相

超級可愛寶力、青寶 2大熊貓華府動物園首亮相
中國動物園最後1隻雲豹「干干」 年老體衰17歲去世

中國動物園最後1隻雲豹「干干」 年老體衰17歲去世
科州5頭大象爭自由被判敗訴 州高院：牠們不是人，沒有法定權利

科州5頭大象爭自由被判敗訴 州高院：牠們不是人，沒有法定權利
科州動物園五頭大象「爭自由」 州高院一理由裁定敗訴

科州動物園五頭大象「爭自由」 州高院一理由裁定敗訴

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
一名網友在Reddit發文，貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。（取自Reddit）

好市多撤除免費公用咖啡磨豆機

2025-01-19 01:18
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
位於Geary街的CVS商店現在連薯片和飲料都上了鎖。此為示意圖。（取自Pexels）

最容易被偷的是…單價僅2元 CVS薯片、飲料也上鎖

2025-01-21 13:33

超人氣

更多 >
橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺

橫財追4生肖跑 屬鼠投資獲利、他有貴人相助事業更旺
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅

新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步