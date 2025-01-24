快樂山谷公園動物園 迎接沙加緬度明星水豚

水豚「多納泰羅」和「溫蒂」一起生活。（翻攝自臉書）

快樂山谷公園和動物園 （Happy Hollow Park & Zoo）迎來了一歲雄性水豚「多納泰羅」（Donatello）加入園區動物大家庭。多納泰羅來自沙加緬度動物園，以其擅長揮舞樹枝模仿武術動作而成為社交媒體明星。此次搬遷是根據動物園和水族館協會（Association of Zoos & Aquariums，AZA）物種生存計畫的建議而實施的，他將與快樂山谷三歲的雌性水豚「溫蒂」（Wendy）一起生活。

1961年起快樂山谷公園和動物園一直為灣區 家庭提供自然主題的娛樂和教育活動。作為聖約瑟公園、娛樂與社區服務部門的設施之一，快樂山谷不僅提供家庭遊樂設施和木偶劇場，還擁有AZA認證的動物園、動物保護和教育專案。

多納泰羅的轉移為非繁殖個體提供陪伴。AZA的物種生存計畫通過科學手段協調動物個體的安置，確保遺傳多樣性和物種長期生存能力。快樂山谷動物園經理林迪（Amber Lundy）表示：「從建議提出到實施轉移，我們一直與沙加緬度動物園密切合作，確保多納泰羅的安全。他適應得很好，並成功與溫蒂建立了和諧的關係，現在他們已在棲息地中共同生活。」

在野外水豚的群體規模從2隻到30多隻不等。多納泰羅和溫蒂的共同生活不僅為雙方提供了友誼，也在快樂山谷創造了一個小型水豚群。儘管此次引入並不計畫繁殖，但為兩隻水豚提供了健康的社交環境。

水豚是世界上最大的齧齒動物，原產於中美洲和南美洲的濕地。它們以蹼足游泳而聞名，可以潛入水下五分鐘以躲避捕食者。通過展示這些溫和的動物，快樂山谷希望激發遊客對生態保護的熱情，並提高公眾對亞馬遜雨林生態系統重要性的認識。

「我們知道多納泰羅在沙加緬度動物園已經擁有許多忠實粉絲，」快樂山谷保護與傳播經理凱特 琳·奧哈拉（Kaitlin O’Hara）表示。「現在，他的故事將在快樂山谷繼續展開。請關注我們的社交媒體，瞭解他適應新家的點滴。」

在多納泰羅搬入的同時，水豚棲息地旁的擴建工程也在進行中。這項由快樂山谷基金會資助的項目將為水豚提供更大的活動空間，同時為遊客創造更多觀察水豚的機會，並改善動物園管理員的管理便利性。擴建項目預計將於今年晚些時候完成。

多納泰羅目前已經適應了新環境，特別喜歡在擴建的游泳池中游泳，即使是在寒冷的天氣裡。遊客們經常能看到他和溫蒂一起曬太陽或玩水。

快樂山谷動物園的開放時間為每周三至周日上午10時至下午4時，沙加緬度動物園的會員以及AZA互惠計畫參與機構的會員，可憑會員卡享受入園折扣。