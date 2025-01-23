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舊金山花卉市場 慶祝新址開幕

記者王子涵╱舊金山即時報導
擁有113年歷史的舊金山花卉市場，23日在其新址16街901號，舉行了盛大的剪綵儀式，慶祝市場的重新開幕。（舊金山花卉市場提供）
擁有113年歷史的舊金山花卉市場，23日在其新址16街901號，舉行了盛大的剪綵儀式，慶祝市場的重新開幕。（舊金山花卉市場提供）

擁有113年歷史的舊金山花卉市場，23日在其新址16街901號，舉行剪綵儀式，慶祝市場的重新開幕。這一標誌性時刻為當地花卉產業的未來開啟了新篇章，也象徵著經過十年奮鬥，市場成功避免關閉。

儀式於上午8時舉行，正值批發市場的高峰時段，花卉設計師和花店老闆們紛紛進駐新設施，尋找色彩繽紛的花卉。儘管本月早些時候市場已經進行了軟開幕，但開幕儀式正式代表著新址的正式啟用，並恰逢農曆新年與情人節的來臨。

22家長期經營的家族農場與批發商已經搬遷至新址，帶來了數代人的歷史與努力。剪綵儀式的背景設計以紅金花卉雕塑和金門大橋造型為特色，這些作品由Raul Duenas設計，旨在推廣農曆新年。

「今天的剪綵儀式不僅是一個慶祝活動，它還象徵著我們努力保護這個市場和維護區域內藍領工作的重要性。」舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）說。他在拯救市場的過程中發揮了關鍵作用，並主持了此次活動。

華埠花店業者Sandy Weng表示，她的店鋪已經準備好迎接新的一年，並且將提供各種花卉選擇，從幸運竹到蘭花一應俱全。他還提到，這個星期六華埠花卉集市將展示許多來自舊金山花卉市場的花卉，並期待更多顧客光臨新址。

除了新設施的啟用，舊金山花卉市場還宣布將成為一個非營利機構，專注於擴展藝術、教育和勞動力發展，並提供各類工作坊與教育訓練。新設施將與舊金山批發農產品市場合作，確保花卉和農產品的高效流通，支援灣區的需求。

舊金山花卉市場執行董事Jeanne Taggart Boes表示，農曆新年與情人節是花卉產業的兩個關鍵時刻，這也是市場啟用新空間的最佳時機。她指出，花卉在灣區的文化與商業中扮演著核心角色，並期待為社區帶來更多的正能量與發展。

擁有113年歷史的舊金山花卉市場，23日在其新址16街901號，舉行了盛大的剪綵...
擁有113年歷史的舊金山花卉市場，23日在其新址16街901號，舉行了盛大的剪綵儀式，慶祝市場的重新開幕。（舊金山花卉市場提供）
擁有113年歷史的舊金山花卉市場，23日在其新址16街901號，舉行了盛大的剪綵...
擁有113年歷史的舊金山花卉市場，23日在其新址16街901號，舉行了盛大的剪綵儀式，慶祝市場的重新開幕。（舊金山花卉市場提供）

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