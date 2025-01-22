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董承濂裝置藝術展 突破科技與藝術的邊界

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
董承濂作品「八十八吉祥之聚散離合的雙金魚。」（記者徐蓓蓓╱攝影）
董承濂作品「八十八吉祥之聚散離合的雙金魚。」（記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區藝術家董承濂（Nick Dong)的沈浸式裝置藝術個人展「吉祥 （Auspicious)」的13件作品，近日在巴洛阿圖坤利亞當代藝術畫廊（Qualia Contemporary Art)展出。他的作品融匯科技元素，展現出台美人的身份和藏傳佛教的家學，通過當代藝術的稜鏡體現精神世界和文化傳承。

本次展覽的核心是其名為「吉祥88」的創作計畫中已經完成的11件作品。全部作品計畫到2028年完成。另外還有兩幅壓克力鉛筆和圓珠筆畫作。

「吉祥88」的靈感來自佛教中的「八寶。」這些視覺符號在藏傳佛教和諸如印度教、耆那教等其他一些宗教中非常常見。董承濂用自己的方式重新詮釋了經典的八寶，包括宝瓶、宝蓋、双鱼、莲花、右旋螺、吉祥结、尊胜幢和法輪，通過現代科技呈現出懸浮、無限鏡像和旋轉等令人驚嘆的佛教幻像。

雖然他的早期創作常用玩世不恭的態度來描繪經典佛教概念，如「開悟，」的商品化、西方化和簡單化，但他已經意識到自己作品對來自不同背景的觀者有著強大的影響力，即使是戲謔之作。

董承濂作品複雜的科技元素，在他的裝置和雕塑作品中非常明顯。每件作品的內部構造都精巧地掩藏了起來，突出神秘感。「吉祥88」系列作品通過多媒體的外觀、移動的部件和視聽元素 將觀者置身藝術家營造的幻境。沈浸式、多感官的體驗強調了其強大的精神內核。

。董承濂是居住在屋崙和台北兩地的多媒介藝術家。早在上世紀90年代初，他的作品就在美國和台灣的很多畫廊展出。2003年，他的作品入選韓國清州國際工藝雙年展；2008年，他入選挪威哈馬爾藝術銀行美術館 「Artitude 2008」 藝術展，成為來自十三個國家的二十位金屬藝術家之一。2012 年，他的作品入選華盛頓特區史密森美國美術館的展覽「40 Under 40: Craft Futures」。

2016 年，他的大型綜合材料作品「Patterns from Heaven and Earth」在舊金山亞洲藝術博物館展出。2017年，國立台灣美術館為其舉辦個展「Specular Reflection」。2021 年，他的個展「Divine Immersion」在加南加州大學亞太博物館開幕，同年還參與了舊金山科學探索博物館的展覽「GLOW」。

董承濂擁有台灣台中東海大學多媒體與繪畫學士學位，以及俄勒岡大學金工與珠寶碩士學位。作品被永久收藏於藝術銀行美術館（挪威哈馬爾）、亞洲現代美術館（台灣台中），以及白兔美術館（澳洲悉尼）。

董承濂作品中有很多懸浮的金屬蓮花和無限鏡像元素。（記者徐蓓蓓╱攝影）
董承濂作品中有很多懸浮的金屬蓮花和無限鏡像元素。（記者徐蓓蓓╱攝影）

美術館 博物館 舊金山

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