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缺蛋潮 台裔甜點師搶到蛋才敢接單

記者孫愛薇╱聖荷西即時報導
台裔甜點師Angela所創作的各式特色蛋糕卷，需要大量用蛋，更因曾缺蛋而暫停接單。（受訪者提供）
台裔甜點師Angela所創作的各式特色蛋糕卷，需要大量用蛋，更因曾缺蛋而暫停接單。（受訪者提供）

美國禽流感蔓延導致雞蛋供給不足，蛋價調漲，消費者四處搶蛋。原材料需要大量用蛋的烘培業者備受影響，其中在南灣的台裔甜點師就因搶蛋失敗而曾暫停接單，等候搶購到足夠雞蛋才敢開放接收客戶下單。

台裔甜點師Angela所創作的各式蛋糕卷備受顧客喜愛，開設有家庭廚房執照的「Angie & Evelyn’s Home Bakery」。產品從特色濃郁芝麻到當季水果口味蛋糕卷，豐富的蛋糕餡料，讓Angela一開單幾可滿單。

Angela表示，自己是烘培蛋糕為主，沒有蛋就不能做蛋糕。現在一般的雞蛋不好買又漲價，家庭廚房又是非常依賴超市採購。搶不到蛋，就無法讓客人下訂時間較長的訂單，平常的工作流程也被打亂了。

去年12月26日，Angela如往常到超市採購營業用雞蛋，卻沒想到下午四點抵達時，整個Costco的蛋架一空。她以為蛋被移動到其他櫃位，詢問店員才知蛋已售完，隔天才能上架。原以為是假期關係影響物流，隨後她立刻查詢Safeway與Target的線上採購App，皆沒有雞蛋的庫存。

26日當天，好不容易在Sprouts看到有蛋的庫存。等到Angela前往購買時，才知道是網路錯誤訊息，現場根本沒有雞蛋可買。詢問店員才知因禽流感影響，市面到處缺蛋，超市的蛋不是售完，就是一打飆漲到10元以上的價格。對於小本經營的小商家成本壓力頗大。

隔天多間超市迅速公告限量購蛋規定，Angela也一早到Costco，終於搶蛋成功，完成該周的訂單。經過此次搶蛋，Angela立即公告不接受長期訂單並暫停接單。確定有採購到足夠蛋量才開放顧客下單，避免又遭遇搶不到蛋的窘境。

搶蛋搶出心得的Angela表示，搶蛋策略是一定要有額外的儲藏空間，例如第二台冰箱，可以先囤一批雞蛋。如果去Costco買蛋，Costco每天都一早上架，建議消費者出門前一定要先查一下倉儲狀況。而且務必早上就去買，下午幾乎都買不到蛋。其他小型超市，就要勤問店員下次補貨時間，並且事先打電話詢問。

一次採購量需要10打蛋以上的Angela，雞蛋價格佔蛋糕卷很大一部分成本，她提到， Costco的Kirkland 雞蛋，去年感恩節5打蛋才11.99元，直到已漲到5打蛋17.99元，。雖然漲價，但平均下來價格還是最划算。

去年12月底，Angela前往各超市搶蛋，架上皆完售。（受訪者提供）
去年12月底，Angela前往各超市搶蛋，架上皆完售。（受訪者提供）
Trader joe's公告雞蛋限購，但架上仍只剩下一盒有破損雞蛋的蛋盒。（記者...
Trader joe's公告雞蛋限購，但架上仍只剩下一盒有破損雞蛋的蛋盒。（記者孫愛薇╱攝影）

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