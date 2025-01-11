加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

最近的南加山火 燒毀1萬2000棟建築，致最少13人死亡。美國華人權益促進會(CAA)數字互動項目經理牛金霞（Jinxia Niu）11日表示，社媒上，關於南加山火至少有五大謠言頻繁傳播。例如加州保護一種毫無價值的魚類，剝奪南加的水資源，導致南加缺水；洛杉磯 削減消防局預算，難以撲滅火災；左派執政、保險公司提前預知火災等，這些觀點將自然災害政治化，都是無稽之談。她分析，氣候變遷，全球頻繁發生山火、洪水、颶風、高溫等災害，哪裡分什麼左右。

牛金霞領導的團隊有多個事實核查項目，包括闢謠吧，美國華人雜談、正義補丁等運行數年，在社群媒體上頗有影響力。此次南加火災後，其團隊也迅速發表文章，查核多個傳播較廣的謠言。

最近網路流傳，候任總統川普發帖表示，州長紐森拒絕一份「水資源恢復聲明」，該聲明本可以讓數百萬加侖的水流入加州的許多地區，但紐森選擇「保護一種本質上毫無價值的小鯉魚」，因此川普認為紐森應為本次山火負責。

「美國華人雜談」分析表示，水資源恢復聲明並不存在，洛杉磯的水大部分並非來自北加，而是通過已有112年歷史的輸水管道從內華達山脈以東的歐文斯谷引入，而非三角洲，山火與農田引水無關，大部分山火並未發生在農田，而是由氣候變化帶來的乾旱和強風引起。

牛金霞說，另外常見謠言還包括洛杉磯缺水、削減消防局預算導致山火滅不了，左派執政懦弱無能，保險公司提前拒保某些區域保險，對火災早有預見等。

該團隊闢謠文章表示，由於需求量過大，20%消防栓因水壓不足而無法順利出水，而不是全部無法運作。幾十年來，加州乾旱程度逐漸加劇，南加很多地方八個月沒有顯著降雨，氣候變化成為山火背後的主要推動力，閃電引發的火災更普遍。洛杉磯消防局預算確實削減1760萬，但該削減在部門8.2億總預算中占比頗小，比上一年度僅減少約2%，這一小幅度的消減，目前並無法證明與火災應對情況有直接關係。另外，山火應對不僅依賴洛杉磯消防局，還有加州林業、消防保護局等多方合作。

牛金霞表示，野火類似於燃燒驅動的颶風，可在一秒鐘燒毀一個足球場的面積。甚至可以導致森林在沒有接觸火焰的情況下自燃，也可將半燃燒的樹枝吹到離火中心數哩甚至幾十哩的地方，製造新的火災。全球創紀錄的森林火災正在成為常態，氣溫升高導致氣候更加乾燥。很多人不了解野火的規模和撲救難度，面對現實的複雜性，一般讀者不願聽複雜、專業的解釋，只想聽到簡單一句話的講解。

事實真相缺位，導致陰謀論盛行。她分析，一些人將自然災害政治化，認為是左派無能，「其實自然災害哪裡分左右？佛州、德州都有颶風洪水，全球的酷熱、極寒天氣頻繁，不管發生任何問題，總有人指責左派執政，政策問題。」