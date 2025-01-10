南灣大美洲樂園租約三年內將到期 屆時恐被迫停止營運

聖塔克拉拉大美洲樂園公園租約可能在三年內終止。（取自大美國樂園官網）

據信使報（Mercury News）報導，公共記錄顯示，加州 大美洲樂園（Great America ）在南灣長期經營的租約可能在三年多後終止。

1月6日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室的文件顯示，房地產 公司 Prologis 可能在 2028 年 6 月 30 日終止其附屬公司向加州大美公司提供的聖塔克拉拉市標誌性主題公園所在土地的租約。

如果出現這種情況，大美洲樂園可能不得不在 2028 年年中之前停止營運。

2022 年，Prologis 關聯公司支付 3 億1000萬美元購買了Great America Parkway 1 號的 112.6 畝土地。

作為交易的一部分，Prologis 同意將其剛剛買下的土地租回給遊樂園的營運商和所有者 Cedar Fair。2024 年 7 月，Cedar Fair 和Six Flags Entertainment公司完成了 「平等合併」。新公司保留了Six Flags Entertainment公司的名稱，包括首席執行長在內的原Cedar Fair遊樂園公司管理人員成為新公司的主要領導人。

縣政府文件顯示，Prologis 和 Cedar Fair 於 2024 年 12 月 31 日完成更新租賃協議。

在 2028 年年中初始租期到期時，遊樂園運營商可以行使選擇權，將租期延長五年。

不過，總部位於舊金山 的 Prologis 公司購買該物業時，一份 2022 年的監管文件顯示，遊樂園可以在比租賃協議更短的時間內關閉。

Cedar Fair 在 2022 年 6 月提交給美國證管會（Securities and Exchange Commission）的文件中稱：「Prologis 有權提前至少兩年通知 Cedar Fair 提前終止租約。」

目前還不清楚 Prologis 是否已經或準備按照證管會文件中的規定提前通知。

Prologis 在聖塔克拉拉購買了足夠多的土地，在聯邦 101 號公路和Tasman Drive之間的土地上可能會有一系列的開發機會。