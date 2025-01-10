我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家辦公時代結束了？高盛、亞馬遜早規定

報導野火記者住家也燒到剩廢墟 見慘狀哭出來

南灣大美洲樂園租約三年內將到期 屆時恐被迫停止營運

編譯組╱即時報導
聖塔克拉拉大美洲樂園公園租約可能在三年內終止。（取自大美國樂園官網）
聖塔克拉拉大美洲樂園公園租約可能在三年內終止。（取自大美國樂園官網）

據信使報（Mercury News）報導，公共記錄顯示，加州大美洲樂園（Great America ）在南灣長期經營的租約可能在三年多後終止。

1月6日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室的文件顯示，房地產公司 Prologis 可能在 2028 年 6 月 30 日終止其附屬公司向加州大美公司提供的聖塔克拉拉市標誌性主題公園所在土地的租約。

如果出現這種情況，大美洲樂園可能不得不在 2028 年年中之前停止營運。

2022 年，Prologis 關聯公司支付 3 億1000萬美元購買了Great America Parkway 1 號的 112.6 畝土地。

作為交易的一部分，Prologis 同意將其剛剛買下的土地租回給遊樂園的營運商和所有者 Cedar Fair。2024 年 7 月，Cedar Fair 和Six Flags Entertainment公司完成了 「平等合併」。新公司保留了Six Flags Entertainment公司的名稱，包括首席執行長在內的原Cedar Fair遊樂園公司管理人員成為新公司的主要領導人。

縣政府文件顯示，Prologis 和 Cedar Fair 於 2024 年 12 月 31 日完成更新租賃協議。

在 2028 年年中初始租期到期時，遊樂園運營商可以行使選擇權，將租期延長五年。

不過，總部位於舊金山的 Prologis 公司購買該物業時，一份 2022 年的監管文件顯示，遊樂園可以在比租賃協議更短的時間內關閉。

Cedar Fair 在 2022 年 6 月提交給美國證管會（Securities and Exchange Commission）的文件中稱：「Prologis 有權提前至少兩年通知 Cedar Fair 提前終止租約。」

目前還不清楚 Prologis 是否已經或準備按照證管會文件中的規定提前通知。

Prologis 在聖塔克拉拉購買了足夠多的土地，在聯邦 101 號公路和Tasman Drive之間的土地上可能會有一系列的開發機會。

加州 舊金山 房地產

上一則

奇怪事件 加州男子帶猴子酒駕勞斯萊斯被捕

下一則

In-N-Out重推兒童雨雪天熱巧克力免費

延伸閱讀

奇怪事件 加州男子帶猴子酒駕勞斯萊斯被捕

奇怪事件 加州男子帶猴子酒駕勞斯萊斯被捕
加州保險廳長呼籲受災戶不要急於簽署任何保險文件 免得受騙

加州保險廳長呼籲受災戶不要急於簽署任何保險文件 免得受騙
川普揚言併加拿大 杜魯多：除非拿加州或佛蒙特州來換

川普揚言併加拿大 杜魯多：除非拿加州或佛蒙特州來換
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
加州全保多語言服務 距截止日還有3周

加州全保多語言服務 距截止日還有3周

熱門新聞

去年被邀請到蘋果總部的獲勝者獲得了與蘋果總裁庫克互動的機會。（蘋果公司提供）

蘋果Swift學生挑戰賽 2/3起接受遞交參賽作品

2025-01-08 01:14
華人申請家人來美團聚，但不一定適應。（本報資料圖）

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

2025-01-10 01:20
不少華人選民移民入籍。圖為此前屋崙的入籍儀式。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

「在美國像坐牢 打死不再去」華人移民無奈放棄綠卡

2025-01-09 21:23
加州這個冬季流感和呼吸道融合病毒當道，但專家警告，新冠病例正要開始增加。（美聯社）

加州今冬流感、RSV當道 專家：新冠正要開始流行

2025-01-03 14:58
2025年美國國內、國際旅行都有新規定，大家要留意。（記者張宏╱攝影）

2025年旅行新規 8日起赴英國需先申請ETA

2025-01-06 01:00
珍寶蟹捕撈季開始後，食客們將很快購買並享用到新鮮捕撈的鄧金斯蟹。圖為好市多銷售的熟蟹（記者王子涵╱攝影）

吃蟹的好季節 加州鄧金斯蟹商業捕撈季5日開始

2025-01-05 21:21

超人氣

更多 >
永不放棄星座排行 他堅持0.1％機會拚到最後一刻

永不放棄星座排行 他堅持0.1％機會拚到最後一刻
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼