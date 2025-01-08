羅偉宣誓就職舊金山市長 承諾推動問責與變革 治毒為核心政策

8日上午，羅偉宣誓就職成為舊金山第46屆市長。（記者李怡╱攝影）

羅偉 （Daniel Lurie）8日在家人朋友、舊金山 市政官員、社區領袖及市民近兩千餘人的見證下，正式宣誓成為舊金山第46屆市長，開啟了一個以「問責制與變革」為核心的新時代。他的就職演說回應了市民對安全、住房和經濟復甦的迫切需求，並承諾採取果斷行動解決芬太尼危機和無家可歸問題。

羅偉在演講中表示：「今天標誌著舊金山市政廳一個新時代的開始，一個以市民利益為重心的新時代。」

羅偉以個人經歷作為開場，分享了他作為一名父親對街頭危機的深切感受。他提到最近在舊金山綜合醫院新生兒重症監護室（NICU）的經歷，看到一些嬰兒因芬太尼中毒而住院。他表示，這一場景提醒人們必須採取緊急行動。他說，政治毒品不僅僅是可能性，它必須成為我們的使命。

應對危機：芬太尼、無家可歸與公共安全

羅偉承諾將芬太尼危機視為聯邦緊急情況，並宣布了一系列緊急條例，以快速調動資源、清理街道並將毒品販子繩之以法。他強調，這些行動不再只是臨時措施，而是新政府的核心政策之一。

羅偉還計畫啟動公私合作項目，增加臨時庇護床位，幫助無家可歸者從街頭搬入康復中心。他強調，市政府將集中資金支持績效良好的非營利機構，通過更有效的資源分配，幫助弱勢市民。

在公共安全方面，羅偉承諾不削減任何第一應急人員的預算 ，包括警察、911操作員、急救人員和消防員。他計畫全力補充警察局和緊急服務部門的人手，並強調警務與心理健康服務的合作，為精神健康危機提供更有效的解決方案。

市中心振興與經濟復甦

羅偉提出一系列計畫，旨在振興市中心商業區，改善舊金山作為旅遊和經濟樞紐的形象。並宣布成立舊金山警察局任務小組，以保護聯合廣場、市場街和Moscone中心等核心區域的安全。

羅偉表示，他的職責不是要求私人企業讓員工回到辦公室，而是讓市中心再次成為人們想去的地方，無論是為了工作、與家人共度時光，還是與朋友相聚。他強調，重建舊金山的經濟基礎將是新政府的重要任務，特別是推動住房建設和支持本地企業。

在致詞結尾，羅偉以激勵人心的語調呼籲市民共同努力，將舊金山重新打造為世界上最偉大的城市。並強調，他的政府是開啟一個以問責和變革為核心的時代，致力於解決當前的城市危機，並恢復市民對城市政府的信心。

舊金山的挑戰與機遇

羅偉接手的舊金山正面臨多重挑戰，包括歷史性的預算赤字、持續的住房短缺以及疫情後的經濟復甦。羅偉的政策承諾和行動計劃將受到密切關注，市民對新政府是否能夠兌現承諾寄予厚望。