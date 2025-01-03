舊金山經文處科技組成立40周年 回顧過去 展望未來

舊金山科技組成立40周年之際，第三任組長周仁章（中）、第四任組長楊啟航（左）、現任組長楊啟航（右），與本報回顧了過去的成就，並展望未來的發展方向。（記者李宗敏╱攝影）

台灣領先全球的半導體產業，與矽谷 這個世界科技創新的核心地區有著密不可分的連結。而駐舊金山 台北經濟文化辦事處科技組一直在幕後扮演著牽線搭橋的重要角色。恰逢科技組成立40周年，兩位前任組長和現任組長與本報回顧了過去的成就，並展望未來的發展方向。

坐落在南灣矽谷腹地聖塔克拉拉市的舊金山科技組，成立於1984年的。40年間8任組長，在不同的時代背景和一波波科技浪潮下，都在堅持一件事：推動台灣與矽谷科技界的交流與互動，促進中華民國科技發展。

周仁章，科技組的第三任組長，回憶1992-2002年他在任時的情況表示，新竹科學園區1980年成立以後，隸屬於中華民國國家科學及技術委員會的舊金山科技組，在一定程度上扮演了科學園區在矽谷的代表，支持、幫助在矽谷的台灣人回國創業。從他1992年上任到02年卸任，新竹科學園區的公司從130多家公司增加到330多家。

「台灣和矽谷的互動，不止華人 知道，全世界都知道，」他自豪地說，「當年日本人好奇，專程來科技組了解為什麼台灣和矽谷走得那麼近。我們就安排他們參觀華人公司。」

周仁章表示，矽谷90年代的技術移民主要來自台灣，當時在美國念書後留下的有四分之一在矽谷。科技組雖然只有兩、三個人，但做得事情涉及很多人。許多如今名氣響亮的華人科技社團，正是在他任期內發展起來的，他們每次舉辦活動，科技組都會大力支持。而這些社團也秉承傳承精神，培植下一代。

接任組長的楊啟航強調，社團活動不僅是科技組發掘人才、掌握最新科技動態的重要途徑，也是建立台灣與矽谷之間聯繫的橋樑。他指出，當台灣的訪問團來到矽谷時，科技組能夠迅速搭建起連結，促進雙方的交流與合作。此外，矽谷的大公司與新創企業，在尋求與台灣科學園區合作時，也會通過科技組作為牽線人。例如，在美超微的所有生產仍集中在矽谷時，楊啟航曾向公司創辦人梁見後建議，隨著業務的擴大，應該與台灣的電子產業進行分工合作。後來，時任經濟部長何美玥來訪時，楊啟航也主動牽線，促成了雙方對接。

楊啟航在擔任組長期間，發起了「台灣-史丹福醫療器材產品設計人才培訓計畫」（Stanford Taiwan Biomedical Program）。自2008年起，每年從台灣選拔5位醫生或工程師前往矽谷交流學習，並鼓勵他們回台創辦專注於高階醫療器材研發的新創公司。該計畫運行至今已有12年，培養了超過60名專業人才，並促成了20多家在台灣設立面向全球市場的公司。

楊啟航將科技組比作台灣和矽谷之間的「擺渡人」。他指出，台灣和矽谷各自擁有不同的優勢，關鍵在於能否將兩者的強項與對的人才進行有效連結，從而解決各種挑戰。他強調，外派的人選具備多元的教育背景、工作經驗與人脈，這使得他們能夠從不同的角度洞察機會並提出創新解決方案，這正是科技組所秉持的核心精神

從1980年代的積體電路與個人電腦，到1990年代的電子通信、網路與光纖，再到2000年的互聯網泡沫，隨後移動網路和社交媒體在過去十多年迅速崛起，矽谷不斷引領全球科技潮流，進入了人工智慧（AI）時代。

舊金山科技組在去年8月迎來現任組長顏宏偉，他將AI和生物科技確定為未來的發展重點。他說，一方面，台灣擅長硬體開發，美國則以軟體為核心，兩者之間的軟硬介面正是深化合作的切入點。另一方面，隨著台美關係的升溫，科技組正積極探索如何將台灣生物技術產業打造成美國CDMO（合同開發與製造組織）的重要基地，複製半導體產業的成功模式，推動生技界的「台積電模式」。

另外，科技組將繼續通過與矽谷台美產業科技協會（TAITA）、北美台灣工程師協會總會（ North America Taiwanese Engineering & Science Association，NATEA) 等關鍵合作夥伴的緊密協作，促進台灣工程師的新老傳承，幫助新一代人才更快速融入矽谷，為台美科技合作注入持續的動力。