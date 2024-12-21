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國際童玩節大獲好評 北加州台灣文體會辦感恩餐會

記者江碩涵／聖荷西即時報導
今年8月在舊金山灣區舉辦的國際童玩節贏得滿堂彩，北加州台灣文化體育協會12月14日在金山灣區僑教中心舉行年度感恩餐會及會長交接典禮。（記者江碩涵／攝影）
今年8月在舊金山灣區舉辦的國際童玩節贏得滿堂彩，北加州台灣文化體育協會12月14日在金山灣區僑教中心舉行年度感恩餐會及會長交接典禮。（記者江碩涵／攝影）

今年8月在舊金山灣區舉辦的國際童玩節贏得滿堂彩。北加州台灣文化體育協會12月14日在金山灣區僑教中心舉行年度感恩餐會及會長交接典禮，新任會長由林宏達擔任。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯蓁、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、新聞聯絡官郭卉蓁、文體會首席顧問傅紅玉、庫比蒂諾市長趙良方、僑務委員李漢文、李文雄、魏德珍及眾多僑領到場。

北加州台灣文化體育協會卸任會長張志仰表示，童玩節的成功並非他一人之力，是眾人共同努力的成果，他感謝所有為童玩節辛勤付出的志工，並向過去的會長們及前輩表達敬意，希望透過童玩節，讓台灣被更多國家看見，促進族群連結，並邀請更多人加入志工行列。

賴銘琪表示，感謝大家多年來為童玩節付出的辛勞，舊金山灣區的童玩節無論是規模還是參與人數，皆名列前茅，充分展現了台灣國民外交的成功成果。莊雅淑表示，國際童玩節是金山灣區的重要盛事，今年吸引兩萬人參加，展現台灣傳統與科技的魅力，感謝文體會成員的辛勤付出，成功行銷台灣。傅紅玉致詞後，舉行文體會會長交接儀式，莊雅淑並宣讀中華民國僑務委員長徐佳青的賀狀和感謝狀，由賴銘琪頒發給新舊會長。

新任會長林宏達表示，明年童玩節將融入更多台灣文化，邀請更多國際團體參與，並延續台灣美食與童玩特色。2025年童玩節時間是8月23日，地點在庫比蒂諾紀念公園（Cupertino Memorial Park）。他鼓勵大家加入志工團隊，共同推動台灣文化，展現軟實力，讓世界看見台灣。

感恩餐會當天活動豐富，包括畫家呂游銘繪畫展，商家展示咖啡和美容產品，並提供免費棉花糖等，吸引小朋友和參與者駐足觀賞。活動中舉行了義工感謝狀與贊助感謝狀的頒發儀式，並切蛋糕慶祝。雲雯蓁夫人也帶來精采的演唱「記得」、詠春拳表演、霹靂舞秀、「台灣尚勇」帶動跳等。

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