鈴兒響叮噹祝夢想成真 屋崙華埠首辦聖誕頌歌活動
「鈴兒響叮噹，鈴兒響叮噹，雪地裡乘坐雪橇。我們期待一整年的冬天明媚晴朗，在美麗的白色閃閃發光的世界裡，孩子們的夢想成真。」屋崙華埠史上首次聖誕頌歌（Christmas caroling）活動21日舉行。
活動由屋崙華埠獅子會主辦，東灣台山同鄉會等協辦。在富興廣場9街入口，唱詩班的歌唱，引得路人不斷駐足。華埠獅子會主席莊錦鎮（Stewart Chen）戴著帽子，身穿聖誕老人的傳統紅色服裝，一路搖著鈴鐺，給華埠商戶和機構送去祝福。隨行的還有民眾扮演麋鹿，馬兒等動物，充滿節日的輕鬆和愉悅。
在建東銀行，莊錦鎮打趣說，「這首聖誕歌練習了一會，如果唱得不太好，不要給禮物。」他隨後拿著金色的袋子，送上小禮品。銀行則回贈兩盒巧克力。在非營利機構美國華裔精神健康聯盟（MHACC）的華埠辦公室，執行長執行長彭一玲（Elaine Peng）回贈年曆，並鼓勵有需求的華人朋友致電心理暖線1 (800) 881-8502。
莊錦鎮表示，這是華埠歷史上首次舉辦聖誕頌歌活動，一行人走訪了十幾家華埠商戶和機構。希望活躍華埠的節日氣氛，帶來人流，鼓勵更多人到華埠消費。「走在路上，好幾個人握著我的手說，第一次看到聖誕頌歌，覺得華埠安全乾淨，敢出來購物了。」
隨行的還有屋崙華埠轄區新上任的巡官(lieutenant)伍斯特（Curtis Worcester），以及轄區包含華埠的隊長穆尼茲（Robert Muniz）。穆尼茲對本報表示，雖然市府因為巨大的財政赤字，決定削減警局加班費用，但目前來說，在華埠部署的警力還沒有變化。在某個時間段，至少兩人負責華埠，其中一個是華埠和市中心區域的專職警員，另一個是巡警。「現在不知道未來會如何變化。預算改變會給決策負責人帶來天戰，但警局的承諾不會變，盡可能的轉移資源，保護華埠社區安全。」
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