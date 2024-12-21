鈴兒響叮噹祝夢想成真 屋崙華埠首辦聖誕頌歌活動

屋崙華埠史上首次聖誕頌歌活動21日舉行，給華埠帶來輕鬆愉悅的節日氣氛，也帶來人流，鼓勵消費。（記者劉先進╱攝影）

「鈴兒響叮噹，鈴兒響叮噹，雪地裡乘坐雪橇。我們期待一整年的冬天明媚晴朗，在美麗的白色閃閃發光的世界裡，孩子們的夢想成真。」屋崙華埠 史上首次聖誕頌歌（Christmas caroling）活動21日舉行。

活動由屋崙華埠獅子會主辦，東灣台山同鄉會等協辦。在富興廣場9街入口，唱詩班的歌唱，引得路人不斷駐足。華埠獅子會主席莊錦鎮（Stewart Chen）戴著帽子，身穿聖誕老人的傳統紅色服裝，一路搖著鈴鐺，給華埠商戶和機構送去祝福。隨行的還有民眾扮演麋鹿，馬兒等動物，充滿節日的輕鬆和愉悅。

在建東銀行，莊錦鎮打趣說，「這首聖誕歌練習了一會，如果唱得不太好，不要給禮物。」他隨後拿著金色的袋子，送上小禮品。銀行則回贈兩盒巧克力。在非營利機構美國華裔精神健康聯盟（MHACC）的華埠辦公室，執行長執行長彭一玲（Elaine Peng）回贈年曆，並鼓勵有需求的華人朋友致電心理暖線1 (800) 881-8502。

莊錦鎮表示，這是華埠歷史上首次舉辦聖誕頌歌活動，一行人走訪了十幾家華埠商戶和機構。希望活躍華埠的節日氣氛，帶來人流，鼓勵更多人到華埠消費。「走在路上，好幾個人握著我的手說，第一次看到聖誕頌歌，覺得華埠安全乾淨，敢出來購物了。」