史丹福籃球大師課請到勇士主教練加成

史丹福開設籃球大師課，邀請到金州勇士隊及美國男子國家隊的主教練科爾（Steve Kerr)來講座。 （翻攝自史丹福網站）

史丹福大學 成人繼續教育日前宣布美國大學生籃球聯賽（NCAA ）歷史上最最富盛名的教練，史丹福大學女子籃球隊教練范德佛（Tara VanDerveer)，在今年退休之後會在繼續教育學院開設籃球大師課，並且還邀請到金州勇士 隊及美國男子國家隊的主教練柯爾（Steve Kerr)來講座。

史丹福大學繼續教育是面向公眾開放的成人教育，社會公眾都可以註冊參加。這也就意味著有可以和柯爾面對面接觸的機會，對資深球迷來說簡直是不可多得的機會。課程開始的時間是1月14日。但一經推出後，面授的席位就馬上被訂滿。現在還可以註冊在線聽課的位子。

范德佛職業生涯共獲得1216場勝利，被稱為「球場上的教授」。這次的課程，她會帶學員一起探尋籃球的歷史以及她傳奇成功經歷背後的策略和哲學。整個課程據說會透過這一運動歷史上最有影響力的人物的視角來了解籃球的過去和未來。

除去柯爾之外，課程邀請到的演講嘉賓還包括96年美國奧運會女子籃球選手阿茲（Jennifer Azzi)、美國國家女子籃球聯盟（WNBA)主席奧格烏米（Nnemkadi Ogwunike)、第一位女性NCAA主席斯威特（Judy Sweet)等眾多籃球界的名人大咖。

據介紹，范德佛會在課上回顧籃球運動的歷史，從起源到全球範圍內的流行都會涉及，包括女子籃球運動的日益興盛等。也會研討籃球發展史上里程碑意義的事件，如教育法修正案第9條（Title IX），96年奧運會之後女子籃球聯盟的形成，史丹福大學校隊全國奪冠的經驗，以及美國NCAA對學生運動員運用姓名、形象或肖像（NIL）的已有規範。還會透露在賽場上取得勝利所必須的準備、動員、發現人才和技術分析方面的秘訣。

上課的具體時間是1月14日到3月11日之間的每周二，晚上6時半到8時20，共9周時間。學費是505元。從公布的課程大綱來看，這門課並沒有需要完成的作業，每次上課的視頻之後也會公布在網路教學平台上。如果不能上課的時候看視頻也可以。

目前看來，最吸引人的就是最後一周由勇士隊主教練柯爾單獨主講的一節，而其他周的課程都會有至少兩位主講人。課程的形式包括比賽模擬，學術座談和問答環節等。