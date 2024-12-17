南灣德國節日市集聖誕氣氛濃郁

德國市集是源自歐洲的聖誕節傳統。（記者徐蓓蓓╱攝影）

隨著聖誕節 臨近，南灣地區的聖誕氛圍也日漸濃郁。不少城市都舉行了城市聖誕樹亮燈儀式等活動。日前矽谷 山景城在城市中心市政廳廣場舉辦了一年一度的德國 節日市集。市集再現了傳統歐洲冬季露天市集的歡樂氣氛。有超過兩萬名來自灣區各地的訪客參加。

據悉，本次德國節日市集由來自矽谷德國國際學校的師生、員工、家長以及校友等組織，匯集了來自本地藝術家和商販的各類獨特的德國美食和手作，包括：木頭工藝、胡桃夾子、薑汁餅乾、德語圖書，以及各類玩具、傳統服飾、蠟燭、香皂、陶藝等。

在德國市集上品嚐傳統德國香腸、鹼水麵包，再來上一杯熱紅酒，是最經典的搭配。市集上還有很多適合全家老小一起享受的活動，例如現場歌舞表演，嘉年華遊戲，小火車和寵物動物園等。

據悉，矽谷的德國聖誕市集已經舉辦了11年，即使在新冠疫情期間也沒有中斷。在疫情的陰霾中，市集的組織者做出很大努力，採用限流和分時段入場的方式，在確保安全的前提下，為人們帶來節日的歡樂。

傳統上歐洲各國都會有聖誕市集，但以德國傳統節日市集氣氛最為濃郁。不僅在德國，在歐洲甚至亞洲的一些國家，德國市集都已經為聖誕節慶祝的一部分。

曾經在歐洲生活和工作的臧先生表示，自己非常喜歡寒冷的冬日裡手捧一杯熱氣騰騰的熱蘋果汁來逛市集。之前在歐洲是和女朋友一起逛。沒想到到了矽谷也有德國市集。不過這次女朋友已經成了太太，還帶著小朋友一起逛。