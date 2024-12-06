華裔劉瑞蒙領先41票 當選佛利蒙最年輕市議員

劉瑞蒙分享，金錢並不是贏得選舉的關鍵，選民才是最終決定選舉結果的人。（受訪者提供）

華裔 候選人劉瑞蒙（Raymond Liu）首次參選佛利蒙（Fremont）第6選區市議員，競爭對手為尋求連任的Teresa Cox，兩者在開票期間票數多次上下翻轉，11月15日的開票甚至僅差12票，12月3日最終票數結果，劉瑞蒙以5,655票領先Teresa Cox的5,614票，僅以41票之差獲得佛利蒙第6選區的市議員席次，27歲黑馬之姿成為佛利蒙市有史以來最年輕的市議員。

對於票差如此小的情況，劉瑞蒙表示，這次選舉開票真的非常接近，整個開票過程歷時一個多月，「我領先的局勢來回好幾次，所以真的很緊張」，即便開票狀況來回拉鋸，劉瑞蒙對結果保持樂觀態度，在整個開票過程中都保持著堅定信念，「我知道無論結果如何，都會挺過去的」。

對於這次競選活動，劉瑞蒙認為，自己與團隊完成一個相當好的競選過程，並表示已盡了全力，很高興努力獲得了回報，受到鄰居與社區居民們的肯定。

競爭對手為連任候選人，讓劉瑞蒙與團隊在選舉過程以及一些討論中有所感觸，認為想贏得選舉確實不易。相較對手募得三萬美元的競選資金，劉瑞蒙以僅有的7000美元資金做競選，最終獲得勝利。劉瑞蒙分享，金錢並不是贏得選舉的關鍵，選民才是最終決定選舉結果的人。

在競選期間，劉瑞蒙親自走訪兩千多戶居民的家門，和民眾交談，傳達自己的政治理念，深入了解選民心中對於市府的期許，「我覺得我的選舉策略奏效了，居民們大多認同我的觀點」，遊民 與治安問題成為居民心中最希望被解決的議題。

在未來就職成為市議員後，劉瑞蒙將與市議會成員緊密合作，針對遊民問題作優先處理，以及確保法律能夠針對任何犯罪行為執法，例如公開吸毒、財產損毀等，為居民所憂慮的問題採取實際的行動，「我認為選民同意我的觀點，佛利蒙需要改變」。

不少年輕人對政治冷感，劉瑞蒙希望以自己當選作為範例，作為一個年輕人，希望能激勵更多年輕人關注政治，尤其地方政治議題。他還提到，這場票差接近的競選，希望讓選民獲得重要的啟示：「每一票都非常重要」。正因為多了這41票，讓他獲得的選，成為佛利蒙市有史以來最年輕的市議員。他說：相信我的媽媽在天上看到這一切，應該會露出微笑吧。