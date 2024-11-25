王冬妮新書解讀祖父王賡的非凡人生

王賡16歲便考入清華學堂的留美預備班，成為第一批接受中西結合教育的學生。（受訪者提供）

一本涵蓋了中國歷史和家族傳記的新書「江河行地，海浪無聲：我的祖父王賡」日前舉辦線上分享會。這部作品以作者王冬妮的祖父王賡為主角，講述了一位清末留學生 在動盪年代中經歷的輝煌與苦難，展現了一個家族百年命運的起伏。通過史料、家書與回憶，描繪了王賡個人的成長軌跡，也將讀者帶入了一個風雲激蕩的時代，感受家國命運的交織與牽絆。

王賡於1895年5月15日出生於江蘇無錫嘉樂堂，是著名的中華民國 陸軍少將。這本書由王賡親孫女、史丹福大學古典學博士王冬妮著成，書中涉及王賡的留學時光、性格特徵、情感經歷、和抗戰風雲等，

在分享會中，王冬妮對新書的結構做了介紹，闡述了王賡的童年生活，留學，婚姻和工作經歷。故事從1895年的無錫展開，王賡出生在一個顯赫的官宦家庭，家族崇尚儒學，注重培養子孫的視野。當時，中國正值甲午戰敗後的危機與變革時期，先進思想漸入人心。家族決定讓這位年少聰慧的男孩走向更廣闊的世界。

憑藉家學底蘊和天資聰穎，王賡16歲便考入清華學堂的留美預備班，成為第一批接受中西結合教育的學生。在清華學堂，他接受了系統的英語訓練和西方自然科學課程，為他後來的留學生涯奠定了基礎。

王賡赴美留學的經歷，是書中最具吸引力的篇章之一。他先後進入密西根大學、哥倫比亞大學，最終進入普林斯頓大學深造，並成為中國少數成功進入西點軍校 的學生之一，在那裡他接受了嚴格的軍事訓練，掌握了西方最先進的軍事理論與實踐。他不僅在學術上成績優異，還在課餘時間積極參與社團活動，與不同國家的同學交流思想，極大地開闊了眼界。

王冬妮表示，在西點軍校的歲月中，祖父受到了美國民主與工業化制度的深刻影響，讓他對中國的未來發展有了更清晰的認識。

留學歸國後，王賡進入北洋政府擔任要職。他在軍事領域的專長使他迅速嶄露頭角，被派往多個重要崗位，負責國防建設與軍備改革。在參與巴黎和會的工作中，他與顧維鈞等一代精英並肩而立，為中國爭取國際利益。

然而，王賡的職業生涯並非一帆風順。1932年的「淞滬會戰」期間，他因誤闖使館事件被日軍拘留。雖然很快被釋放，但這一事件卻讓他被迫離職，從此遠離了高層權力中心。這段經歷成為傳記中的感人篇章，描述了他如何在被政治放逐後，依然堅持為國家貢獻力量。

抗日戰爭全面爆發後，王賡雖然因健康原因無法奔赴前線，卻選擇隱身幕後，後參與滇緬公路的建設和兵工署的管理工作。他在戰時經濟的艱難條件下，成功統籌資源，為前線提供了堅實的後勤保障。

這本傳記不僅展現了王賡在外的事業成就，也描寫了他複雜的家庭生活。他與第一任妻子陸小曼離異後，與作者王冬妮的祖母陳劍趣再婚，並生有一兒一女。

即便在身體極度虛弱的情況下，王賡的心中仍牽掛國家的命運。1942年，他被指派為國民政府赴美軍事代表團成員，可惜壯志未酬， 路途中腎病復發，病逝於埃及首都開羅。

書中收錄了50餘張珍貴照片，包括王賡在西點軍校的畢業照、兩次婚姻的結婚照，以及民國其他重要歷史人物的群像照等，這些影像和書信共同構成了一幅時代的畫卷。

王冬妮表示：「祖父的故事是一面鏡子。我寫這本書的初衷，不僅是為了記錄家族的歷史，也是為了讓更多人明白，無論身處何種時代，每個人都能為國家的進步貢獻力量。」