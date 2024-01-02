灣區冬季雨後看瀑布徒步路線推薦

Sugarloaf Ridge另一個對於家庭來說很棒的瀑布徒步路線。（取自Sugarloaf Ridge州立公園臉書）

儘管最近寒冷潮濕的天氣把大家都困在室內，但如果天氣放晴，有機會還是可以到戶外走一走，因為灣區 許多風景如畫的瀑布，最佳遊覽時間都是雨後水流較大的時候，前幾年灣區遇到旱季，許多瀑布都沒有水，而去年和今年灣區雨多，相較之下都是賞瀑布的好時機。

本文整理五個最佳觀賞瀑布的徒步路線，從適合家庭的輕鬆遊玩，到等待高手挑戰的冒險之旅，不過出發前一定做好應對濕滑路面和泥濘的準備，並查看步道狀況，若遇風暴、下雨天氣，千萬不要前往喔。

一、Cascade Falls, Mill Valley

如果想在不費力氣的情況下欣賞瀑布，這條Mill Valley附近的路線是完美的選擇。雖然路途短暫但景色毫不遜色，瀑布周圍環繞著高聳的紅杉，還有長凳供遊客休息或者靜靜地聽著水流聲發呆，強烈推薦家庭出遊。

二、Sugarloaf Ridge, Kenwood

這是另一個對於家庭來說很棒的瀑布徒步路線，有幾種不同的選擇。0.5哩長的Lower Canyon Trail通過樓梯直達海拔約80英呎的瀑布。其他稍長的選擇包括長0.8哩、爬升400呎的Upper Canyon Trail，和長2哩、爬升450呎的Canyon-Pony Gate Loop，兩者都有陡峭的上坡和樓梯。

三、Cataract Falls, Stinson Beach

位於Mt Tamalpais北坡的Cataract Falls Trail是灣區最好的觀賞瀑布路線之一，步道起始點在Alpine Lake附近的Bolinas Fairfax Road，全程至少可以看到七個不同高度的瀑布。幾場暴雨 過後，瀑布變得生機勃勃，千萬不要錯過。由於這條路線非常受歡迎，周末可能會比較擁擠。

四、Uvas Canyon Waterfall Loop, Morgan Hill

位於矽谷東南40哩里的摩根山的Uvas Canyon縣公園內，這條環行徒步路線上可以看到六個瀑布，沿著Waterfall Nature Loop Trail向西南走, 然後從Contour Trail和Alec Canyon Trial向東北方行進繞回起點。公園內有總共7哩的小徑，可以根據喜好延長或縮短徒步旅行。

五、Alamere Falls, Point Reyes National Seashore

高40呎的Alamere瀑布是加州 僅有的兩個潮汐瀑布之一。雖然道阻且長，但獎勵是可以看到水流從懸崖上傾瀉而下落到海灘流入太平洋的奇觀。通向Alamere瀑布的徒步路線一共有三條，從Palomarin Trailhead出發距離13.2哩，從Bear Valley Trailhead出發距離14.8哩，從Five Brooks Trailhead出發距離15.6哩。無論選擇哪條線路，都需要在抵達Wildcat Campgrond後，沿著一條小路前往Wildcat Beach。