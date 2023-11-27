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優勝美地國家公園火瀑布 入園預約12月1日開放

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
想要一觀美麗的優勝美地火瀑布，不僅要搶得入園資格，還需要當天氣候的允許，才有機會看到。（蓁蓁的旅行日記Loving Travel 提供）
想要一觀美麗的優勝美地火瀑布，不僅要搶得入園資格，還需要當天氣候的允許，才有機會看到。（蓁蓁的旅行日記Loving Travel 提供）

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）一年一度火瀑布（Firefall）周末入園申請，即將在12月1日開放火瀑布期間的三個周末入園許可的一半名額。火瀑布是優勝美地最知名的美景之一，這是在二月時某個時間段內，約莫下午黃昏時，橘黃色的陽光照射在優勝美地裡的酋長岩石的東側的馬尾瀑布（Horsetail Falls），在傾斜的陽光照射下，瀑布猶如噴發的岩漿一般，燃燒著熾熱的火焰，稱為一年一次的優勝美地奇景火瀑布。

有鑑於每當火瀑布觀賞期間，優勝美地國家公園都吸引成千上萬的遊客前往，園方公告火瀑布吸引的人潮，已經造成交通擁擠、停車問題、安全擔憂以及對自然和文化資源的影響。為了管理遊客人數，園方將於火瀑布出現的周末，2024年2月10-11日、2月17-19日和2月24-25日的這三周的周末，要求所有遊客提前預約進入優勝美地國家公園，沒有獲得入園的預約許可，將無法入園。

即使不打算參觀馬尾瀑布的遊客，也需要提前預約才能在這三周的周末入園，周一至周五（2月19日除外）抵達的遊客則無需預約。每輛車的進場費用為35美元，有效期為七天，不論抵達的日期。

想要搶得入場的遊客，園方公告第一批一半的名額，將在12月1日上午8時開始，所有三個周末的日間使用預約將在（https://www.recreation.gov/timed-entry/10086745）開始預約，每位用戶每七天只能進行一次預約。抵達車輛的一名乘客必須是預約持有人，同時需出示足以證明身分的ID證件。

由於火瀑布的美景，每次的開放的入場預約幾乎立即完售，想要獲得進場的名額，幾乎是要在8時前準時坐在電腦前，將園方的報名官網打開，然後一直努力刷網頁，所有的刷卡資料要事先打在另一個檔案上，用最快速的方式，完成付款手續，然後下單，才有可能搶到入場預約。

如果在12月1日沒有搶到入園的預約，還可以搶園內的住宿機會，如果在時間內住宿在國家公園內，就會附帶有入園資格，另外剩下一半的名額將在入園日期的前兩天開放，比如要搶2月25日入園，就可以在2月23日的早上8時搶票。

曾經觀看過火瀑布的灣區居民許願表示，「美景讓人難忘，但是人很多，擋到後面先占位的人會一直被驅趕。」當時許願住在公園裡，需要穿很厚的服裝來禦寒，她建議，雪衣是好選擇，可以帶wagon裝露營椅和很多食物，尤其建議小孩要戴手套。她也建議如果要預約入園，要一直刷園區內的旅館空位，住在裡面就不用搶入園的預約，也不用黑夜開山路出園區。

去年就有觀看火瀑布的Patty Tom表示，去年瀑布水不夠多，所以看起來沒有很壯觀，如果今年瀑布水夠多，還會想去。她也建議大家，「入園後趕快詢問當天最佳觀看時間，早一點去占位置，要注意保暖，帶著晚餐去野餐，主要可以待久一點。如果沒記錯應該是3時到4時半是比較好的觀賞時間。」

明年還想要去看火瀑布的蓁蓁，主筆有臉書粉專「蓁蓁的旅行日記」。她分享，火瀑布是優勝美地國家公園每年最重要的盛事，要看到火瀑布，瀑布、水量、光線、角度缺一不可。「我之前就遇到剛好整個二月下半旬都在下雨，或者是冬季雨水太少瀑布沒水，或者是天氣太冷，瀑布凍著了、瀑布水量不足，或是整日晴天偏偏夕陽時分來了朵雲。」

「所以當看到夕陽光線落在瀑布上的瞬間，周圍響起的歡呼與鼓掌，真的會讓人非常感動！因為那象徵著這一整年的期待，與這一天在低溫下的等待都值得了。」曾為了一觀火瀑布而在觀賞點上蹲點整整兩天的蓁蓁說。

能看到火瀑布的區域限定在某個角度，所有遊客都提早準備就位。（蓁蓁的旅行日記Lov...
能看到火瀑布的區域限定在某個角度，所有遊客都提早準備就位。（蓁蓁的旅行日記Loving Travel 提供）
優勝美地國家公園日前在官網公告2024年觀看火瀑布的入園預約規定。（取自官網）
優勝美地國家公園日前在官網公告2024年觀看火瀑布的入園預約規定。（取自官網）

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