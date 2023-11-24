太浩湖雪量少 雪場搶感恩節假期前夕開放

除了較為高處的山上有積雪外，平地一點的地方雪量甚少。（受訪者提供）

雖然灣區 在11月已經遭遇幾波低溫與大雨，太浩湖的雪量仍顯不足。多數滑雪 場已經搶在感恩節前夕開放，然而實際抵達的滑雪客發現開放的只有部分的滑雪道。少數滑雪場直接公告11月無法開放，建議上雪場官網隨時注意最新開放訊息。

孫小姐在感恩節假期的第一天晚間就抵達太浩湖的Palisades Tahoe滑雪場。雖然Palisades Tahoe趕在22日開放滑雪道，但兩條滑雪道中目前只有開放一條，雪量其實也不多。但是在感恩節隔天一早就衝上山的孫小姐，發現停車場車子少，連山上的滑雪客也不多，雖然雪量少但享受了難得寧靜的滑雪時光。

居住在灣區的鄭小姐有超過十年以上的滑雪經驗，是太浩湖雪場的常客，她說：「近幾年雪場開放的時間越來越晚。有些即使開放了，也只有開放其中一條。因為雪量不足，雪場先用人造雪搶開一條滑雪道，至少讓前來滑雪的民眾不要敗興而歸。」

她自己也曾經訂過感恩節假期前後的時段前去滑雪，結果時間快到了，才發現雪場還沒有公布開放時間，一顆心提心吊膽的每天查詢開放狀況。後來她就改成時間快到時，確定雪況再去訂房間，避免又遇上房間不能退，雪場卻沒有開的窘境。「現在學乖了，真的下雪了，才會去」。

鄭小姐分享，如果要很確定太浩湖的雪場雪量充足，通常要等到過了聖誕節後，一月初的時候雪量就會很豐厚，一到三月時的降雪 會較多。如果要提前訂房，不妨找一到三月的時間去滑雪。