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時隔14年黃仁勳將現身亮相 華美半導體年會暢談AI人工智慧

記者江碩涵／灣區即時報導
2009年時輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳黃仁勳（右）就受到當時的華美半導體協會會長、現為榮譽顧問的林喬偉（左）邀請，代表輝達擔任晚宴主講人。（林喬偉提供）
2009年時輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳黃仁勳（右）就受到當時的華美半導體協會會長、現為榮譽顧問的林喬偉（左）邀請，代表輝達擔任晚宴主講人。（林喬偉提供）

華美半導體協會（CASPA）將於10月7日舉行年會，主題為「賦能人工智慧－半導體如何塑造世界的未來（Empower AI - How Semiconductors Shape the Future of the World）」，並邀請Google、安謀（ARM）等業界高層及新創公司、創投業者，在論壇上分享最新趨勢。今年年會重頭戲是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）將出席晚宴，並與一些半導體高層進行對話（Fireside Chat）。

黃仁勳其實與華美半導體也有段淵源。2009年時黃仁勳就受到當時的華美半導體協會會長、現為榮譽顧問的林喬偉（Joseph Lin）邀請，代表輝達擔任晚宴主講人（Keynote Speaker）。半導體業也曾面臨過景氣循環，那時的輝達股價可能不到10元，如今公司的市值已是當年的百倍以上，輝達也成為當今市值最高的半導體業。

華美半導體協會副會長曲明玉（Mingyu Qu）表示，去年參加全球半導體聯盟的活動時，遇到黃仁勳，聊起2009年黃仁勳曾擔任晚宴主講人的往事，黃仁勳非常風趣的說：「Did I do a good job？」後續也因緣際會、天時地利人和情況下，順利邀請到黃仁勳時隔14年，再次回到華美半導體與大家分享更多半導體業界故事。

華美半導體是華裔在美國最強盛的專業半導體業組織，圖左至右分別為榮譽顧問林喬偉、現...
華美半導體是華裔在美國最強盛的專業半導體業組織，圖左至右分別為榮譽顧問林喬偉、現任會長夏海濤、副會長曲明玉、秘書長肖志斌。（記者江碩涵／攝影）

疫情期間受到晶片短缺影響，半導體需求大幅成長，半導體業也成為最熱門討論議題，尤其今年再搭上AI人工智慧等開發，半導體需求大增。

華美半導體協會秘書長肖志斌（Zhibin Xiao）表示，ChatGPT等生成性AI應用得益於大語言模型的發展，大語言AI模型的訓練和部署給軟體和硬體基礎設施帶來了巨大的挑戰，也給半導體行業帶來新的機會和增長點，今年CASPA年會邀請到了一系列半導體產業大咖進行主題演講，他們將討論生成性AI、記憶瓶頸、後摩爾技術發展、以及AI加速器的硬體-軟體合作設計。

其中著名的演講者包括來自Arm的SVP Dipti Vachani、NVIDIA的VP John Chen、著名Google TPU架構師Cliff Young、史丹佛教授兼AI晶片獨角獸公司聯合創始人和首席技術長Kunle Olukotun以及Rambus Fellow Steven Woo博士。

華美半導體協會將於10月7日舉行年會，主題為「賦能人工智慧－半導體如何塑造世界的...
華美半導體協會將於10月7日舉行年會，主題為「賦能人工智慧－半導體如何塑造世界的未來」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）將出席晚宴。（華美半導體提供）

肖志斌表示，主題演講之後的論壇中，上市公司和創業公司CEO和技術高管將深入探討光計算、憶阻器、EDA、先進封裝和計算存儲等如何賦能AI。此外，華美半導體始終致力於促進技術創新並支持高科技領域的下一代新創公司，作為今年亮點，活動也推出了專門的新創企業推廣內容，新創可藉機會向觀眾展示革命性的願景、產品和服務，包括行業領導者、風險資本家和潛在合作夥伴。

華美半導體協會現任會長夏海濤（Tony Xia）表示，目前華美半導體協會登記會員有9000多人、付費註冊會員有1000人，是華裔在美國最強盛的專業半導體業組織，每年年會也是最精采的時刻，不僅可以聽到許多半導體高層對市場、科技的分析與趨勢，也能與協會成員進行許多科技業界的交流。

1998年時台積電創辦人張忠謀（中）也曾參加華美半導體的活動。（華美半導體提供）
1998年時台積電創辦人張忠謀（中）也曾參加華美半導體的活動。（華美半導體提供）

華美半導體協會10月7日的年會將在聖他克拉拉會議中心（Santa Clara Convention Center），地址為5001 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054，活動時間為上午9時至下午4時30分，晚宴票券已全數售罄，不過下午仍歡迎參與論壇演講，詳細議程與報名資訊請上網https://www.eventbrite.com/e/caspa-2023-annual-conference-tickets-705727328437?aff=oddtdtcreator ，更多華美半導體的資訊也可看網站：https://caspa.com/

AI 黃仁勳 輝達

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