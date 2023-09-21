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心理健康講座系列 理解與照顧青春期孩子情緒需求

記者江碩涵／灣區即時報導

伴隨青春期而來的情緒變化和挑戰，常讓家長和初高中階段的孩子無所適從。華人健康促進計畫心理健康講座系列將於9月底推出「理解與照顧青春期孩子的情緒需求 」，講座將從現代醫學的角度幫助家長了解看待青少年的情緒，如何提供支持並營造一個安全的表達情緒的環境，同時也會討論如何辦別孩子情緒問題的徵兆，以及何時需要尋找專業的協助。

這場視訊講座將於9月30日上午十時至11時30分以視訊方式舉行，由婚姻和家庭諮商師陳志美主講。陳志美為輔導心理學和臨床心理學的雙碩士和博士學位，有25年以上的婚姻和家庭諮商師（LMFT）經驗，曾擔任Momentum for Mental Health的門診計畫經理，以及El Camino Health的行為健康部門 諮商師。她曾聯合創辦了第一個NAMI的 華裔互助團體，並負責美國紅十字會的災難心理健康工作，在社區機構、醫院、家暴庇護所和學校等多個領域有豐富的經驗。

「華人健康促進計畫」（Chinese Health Initiative）是南灣第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊。為了幫助華人社區認識心理健康， 及有效利用心理健康的服務和資源，近年推出一系列心理健康講座，提供各種如何維持心理健康的中文資源： www.elcaminohealth.org/chi-emotional-wellbeing。

維護心理健康的重要，已經在社區引起廣泛的注意。凱芯文教基金會和國語文學校都巳受邀，成為華人健康促進計畫的心理健康講座推廣的社區夥伴。為了讓心理健康新知在在社區廣為宣傳，華人健康促進計畫積極尋找合適的社區團體合作，有興趣的公益團體和社區機構歡迎和華人健康促進計畫聯絡，電話為650-988-3234。

「華人健康促進計畫」所有的課程和講座都是免費。心理健康系列講座可在網路報名：elcaminohealth.org/chi-events。心理健康系列講座之前的主題包括 情緒管理，其實你可以懂我的心 - 有效的溝通技巧 ，自我保重，人際界限，跨越代溝，如何提升與家人的溝通技巧，打造和經營人際關係，如何管理憤怒情緒，認識飲食障礙，影片可在Youtube觀看，網址為：www.elcaminohealth.org/chivideos。

心理健康 華人 醫學

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