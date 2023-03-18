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Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

記者劉先進／屋崙即時報導
Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）
Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

最近Costco東灣分店特價又上新了，小編探店發現，有華人喜愛的5款商品打折。

1.台灣老協珍佛跳墻，6.7折

老協珍創立於1928年，如今已傳承到第四代，不僅只賣南北貨，更是頂級養生料理代表，最為人知的就是佛跳牆、熬雞精、燉燕窩等，近幾年來亦推出年菜料理，分擔不少家庭準備年菜的辛勞，成為逢年過節送禮自用好選項。

其佛跳墻的盒子裏有三帶湯包、兩袋配菜包、一袋海參（2條）、一袋鮑魚（4顆）、一袋乾貝（4粒）

配菜包裏有：芋頭、栗子、腐竹、杏鮑菇、香菇、銀杏、桂圓

原價:66.99，優惠22元，現價44.99元，6.7折。

2.韓式小籠包 7.3折

韓式水餃專家Bibigo特製的雞肉蔬菜小籠包，味道鮮美，一盒36個，原價12.99元，現價9.49元。

韓式水餃專家Bibigo特製的雞肉蔬菜小籠包，一盒36個，原價12.99元，現價...
韓式水餃專家Bibigo特製的雞肉蔬菜小籠包，一盒36個，原價12.99元，現價9.49元。（記者劉先進／攝影）

3. 9磅雞翼 減6元

Costco的雞翼，分量足，個頭大，從3月15日到21日期間，一大包近9磅的產品，還額外減6元，是不少華人家中冷藏必備產品。

Costco的雞翼，一大包近9磅的產品，還額外減6元，是不少華人家中冷藏必備產品...
Costco的雞翼，一大包近9磅的產品，還額外減6元，是不少華人家中冷藏必備產品。（記者劉先進／攝影）

4.波蘭香腸 7.4折

Teton的波蘭香腸，整整36根，原價16.99元，如今12.59元，打了7.4折。

Teton的波蘭香腸，整整36根，原價16.99元，如今12.59元，打了7.4...
Teton的波蘭香腸，整整36根，原價16.99元，如今12.59元，打了7.4折。（記者劉先進／攝影）

5.早餐麥片

早餐喝一碗蜂蜜味的Post麥片，有效降低膽固醇，經常食用，也有非常好的降糖、減肥的功效。還能一定程度上預防心腦血管病。

50 盎司的產品，原價7.89元，現價5.59元。

一盒50盎司的麥片，原價7.89元，現價5.59元。（記者劉先進／攝影）
一盒50盎司的麥片，原價7.89元，現價5.59元。（記者劉先進／攝影）

6.達能酸奶 7.99元

達能酸奶24瓶，原價11.49元，現價7.99元。打了6.9折。

達能酸奶24瓶，原價11.49元，現價7.99元。打了6.9折。（記者劉先進／攝...
達能酸奶24瓶，原價11.49元，現價7.99元。打了6.9折。（記者劉先進／攝影）

7.仿真蘭花 居家必備7.4折

CG hunter的仿真蘭花，栩栩如生，擺在家中，不用澆水，既方便又美觀。

原價39.99元，現價29.99元。

CG hunter的仿真蘭花，栩栩如生，擺在家中，不用澆水，既方便又美觀。（記者...
CG hunter的仿真蘭花，栩栩如生，擺在家中，不用澆水，既方便又美觀。（記者劉先進／攝影）

8. 4個馬克杯 才9.99元

Over and back的4個馬克杯套裝，才9.99元，華人入手，用途多多。

Over and back的4個馬克杯套裝，才9.99元。（記者劉先進／攝影）
Over and back的4個馬克杯套裝，才9.99元。（記者劉先進／攝影）

華人 Costco 蔬菜

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