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華女這麼問AI測好運 竟真中大獎

記者王若然／蒙特利公園市即時報導
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世界日報社長于趾琴（左）頒發特獎給陸蓓。（記者王若然／攝影）
世界日報社長于趾琴（左）頒發特獎給陸蓓。（記者王若然／攝影）

日前在聖蓋博燈會通過大抽獎獲得特獎和頭獎的兩位幸運兒，22日來到洛杉磯世界日報領取獎品。兩位得獎者都很興奮、激動，感謝世界日報的慷慨相贈。其中一位獲獎人還分享使用AI預測獲獎的神奇經歷。

阿罕布拉市居民陸蓓（Bei Lu）和聖蓋博市居民張穎（Kate Zhang）分別獲得頭獎金泉賭場渡假村四天三夜遊以及中華航空提供的機票。洛杉磯世界日報社長于趾琴為兩人頒獎。

特獎中包含的內容有：金泉賭場渡假村四天三夜飯店住宿、雙人高爾夫或保齡球體驗、bistro餐廳雙人晚餐、JOY餐廳雙人晚餐，以及POM餐廳雙人午餐或晚餐；頭獎為中華航空提供的洛杉磯（或安大略）出發、前往任一華航亞洲航點的經濟艙來回機票一張。

陸蓓介紹，她與世界日報關係密切，常參加其舉辦的活動。她分享參加聖蓋博燈會的趣事。前一天晚上，她與AI聊天稱要去聖蓋博燈會。AI回覆：「去吧，你必有好運。」沒想到竟真中大獎，讓她驚喜不已。她還提到，原本在活動現場做抽獎登記時覺得麻煩，還好在熱心的世界日報工作人員幫助下，很快完成登記。陸蓓說，「我感到非常幸運和激動，真誠感謝主辦方。」

另一獲得機票頭獎的張穎，是一位年輕媽媽。她說，「經常買世界日報報紙。」也經常參加世界日報舉辦的蒙特利公園市年節展、天普市的嗨中秋以及近日舉辦的聖蓋博燈會。她的女兒在燈會上表演武術。張穎還分享，她曾在社交媒體上發布的年節展「一秒回國」視頻，一分鐘內獲得5000次觀看，活動熱度可見一斑。她稱讚聖蓋博燈會上的工作人員細心、熱情，幫助她填寫抽獎信息。至於機票，張穎說，這下總算可以帶女兒回中國旅行了。她說，女兒總是想要回中國，這下抽獎抽到機票，「沒有不回中國的理由了。」張穎還稱讚世界日報每年舉辦的多種傳統節日慶典活動，為生長在美國的華人小朋友開了一扇了解中華傳統文化的窗口。

世界日報與聖蓋博市府共同舉辦的聖蓋博燈會3月21日、22日兩天在聖蓋博市舉辦。雖然這是主辦方第二次合作辦燈會，但該活動已成長為聖谷地區最大的賞燈活動之一。活動除美食、嘉年華、表演等，還有從台灣遠道而來的花燈供民眾欣賞。活動上還抽出機票、渡假村以及按摩器、H Mart現金禮券等獎品。

世界日報社長于趾琴（左）頒發頭獎給張穎。（記者王若然／攝影）
世界日報社長于趾琴（左）頒發頭獎給張穎。（記者王若然／攝影）

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