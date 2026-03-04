傳奇美式足球教頭霍爾茲辭世 享年89歲

美式足球界傳奇教練盧‧霍爾茲（Lou Holtz）於美國時間3月4日辭世，享壽89歲。這位橫跨半世紀的大學美式足球名帥，在無數球迷心中不只是戰術家，更是精神領袖。他的家人證實消息時表示，霍爾茲在親人陪伴下安詳離世，一生奉獻給信仰、家庭與運動教育的理念，將持續影響未來世代。對許多歷經八○、九○年代大學美式足球黃金時期的觀眾而言，他的名字幾乎等同於紀律與勝利。

霍爾茲1937年出生於西維吉尼亞州，成長於俄亥俄州 ，年輕時就展現對美式足球的熱情與企圖心。他在肯特州立大學完成學業後投身教練工作，從基層助理一步步累積經驗。1960年代末期開始擔任主教練，陸續執教多所大學，包括威廉與瑪麗學院、北卡羅來納州立大學、阿肯色大學與明尼蘇達大學，也曾短暫進軍職業聯盟執教紐約噴射機隊。不過他在職業層級僅帶隊一季便離任，之後坦言自己更適合大學舞台，因為那裡不只是比賽，更是塑造年輕人的地方。

真正奠定他歷史地位的，是1986年接掌聖母大學愛爾蘭戰士（Notre Dame Fighting Irish）之後的重建工程。當時聖母大學戰績起伏不定，但霍爾茲上任後強調紀律、防守與心理建設，迅速改變球隊文化。1988年賽季他率隊打出12勝0敗的完美戰績，並在隔年元旦贏得全國冠軍。那一年被視為近代大學美式足球經典賽季之一，其中對上邁阿密大學的關鍵勝利更成為傳奇戰役。霍爾茲在聖母大學的11個賽季累積100勝以上，長時間維持全國競爭力，塑造出屬於自己的王朝年代。

在整體大學生涯中，霍爾茲締造249勝132負7和的總成績，並成為唯一帶領六所不同大學打進碗賽的主教練，展現極高的重建與適應能力。他不僅擅長戰術調度，更重視細節管理與心理層面建設。著名的「Play Like A Champion Today」標語正是在他任內重新被賦予象徵意義，球員出場前觸碰標語的傳統延續至今，成為聖母主場最具代表性的儀式。

除了場上勝負，霍爾茲更以價值觀聞名。他是虔誠的天主教徒，常公開談論信仰對自己執教理念的影響，強調責任、誠信與團隊精神。他與妻子貝絲相伴近60年，家庭生活被他視為人生核心。許多曾受他指導的球員回憶，霍爾茲會關心他們的課業、家庭與未來規劃，而不只是比賽表現。這種教育者角色，使他在球員心中留下深遠影響。

退休後，霍爾茲轉戰媒體，擔任電視分析師，憑藉直率言談與豐富經驗在轉播圈站穩腳步。他對比賽的洞察力與帶點幽默的評論風格，讓觀眾得以從教練視角理解戰局變化。晚年他也活躍於公共演講場合，分享領導哲學與人生態度，並曾獲頒總統自由勳章，象徵國家層級對其影響力的肯定。

隨著他辭世，大學美式足球界紛紛表達哀悼。多所曾任教學校發布聲明，讚揚他重塑球隊文化、提升學術與運動標準的貢獻。昔日弟子與教練同業也在社群媒體追憶他的嚴格與溫暖並存的風格。對許多球迷而言，霍爾茲代表的是一個強調傳統、榮耀與團隊至上的年代。

霍爾茲的一生橫跨不同世代，他見證大學美式足球從地區性競賽走向全國性商業盛事，也在變動之中堅守原則。他留下的不僅是勝場紀錄與冠軍頭銜，更是一種以人格塑造勝利的信念。當人們回顧近代大學美式足球歷史時，盧・霍爾茲這個名字，將永遠與紀律、信仰與冠軍精神並列。