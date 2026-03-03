美伊戰爭使油價暴漲 有人卻稱戰爭打得好 原因？

我的頻道

記者楊青/洛杉磯報導
全美油價應聲上揚，加州漲幅明顯。（記者楊青/攝影）
中東突發戰事，全美油價應聲上揚，多年來穩居全國油價冠軍的加州雪上加霜，民眾有抱怨，有擔心，也有理解，有民眾認為美國手不應伸太長，有民眾則認為世界平安得付出代價，唯盼戰事儘快結束，大家重返安穩日子。

視頻來源：記者楊青，洛杉磯採訪中心後製

南加州連鎖殺蟲公司Mosquito Squad殺蟲員羅佩（Adran Loupes，音譯）表示，短短幾天，他已注意到油價上漲的速度和幅度，一個周末漲了兩位數。他說，他的工作每天在不同的地方，整個南加州跑透透，有時聖地牙哥一天來回，每天都要耗掉幾乎一箱油，對油價的漲跌特別敏感，每天都盡量找低價的油站加油。

87號無鉛汽油的價格短短幾天內，每加侖上跳幾十美分，他注意到，這個勢頭還在上升當中。 羅佩表示，加州油價一直都是全國冠軍，汽油消費在每個星期的支出中占有相當的比例，直接影響到生活。每月三千多的收入，油價上去了，孩子和家人的其他開支就得削減。

中東戰事從上周末打開，國際油價應聲上揚，從之前的每桶67美元上升到3日的76美元，每桶上漲將近十美元，相當於每加侖漲價40美分左右。有專家預測，如果戰事持久，國際油價有可能漲到每桶破百，相當於比目前的油價上升1.5美元，加州漲幅更高。

羅佩表示，汽油供求和價格影響每個人的生活，尤其像他這樣沒有其他收入來源、需要每天掙錢養家糊口的人，受影響最大。這些天他每天加油都得多花好幾美元，一個月就無緣無故多花100多美元。他認為這次汽油漲價全是因為美國多管閒事，「美國管好自己的事情就行，對伊朗的暴政，可以伸出物資和人道援手，不必派兵和戰爭」。

3日在山腳地區加油的格蘭杜拉（Glendora）白人居民Jim Morrill表示，自從一年多來油價從幾十年的超紀錄高位下降以來，他已很少注意油價漲跌，但這兩天油價的漲幅已引起他的注意，「所有物價上漲我都不喜歡，燒老百姓口袋」，他說，他和所有工薪人一樣，喜歡低物價，低油價。

「但這次對伊朗政權的打擊我認為對美國和世界和平是件好事，」Morrill說，他不認為目前的戰事是一場「戰爭」，「我有不少伊朗朋友，他們對美國這次軍事行動歡欣鼓舞，很多生命終於得到保護，這比油價上漲重要的多，和平和平安需要付出代價」，他認為美國的選擇和決定沒有錯。

儘管意見不一，但很多民眾都希望戰事很快過去，幾周或一兩個月後油價恢復正常，民眾繼續新年伊始的安居樂業。

對於引發油價上漲的戰爭，不同民眾觀點不一。（記者楊青/攝影）
油價上漲，工薪階層開銷特別有感。（記者楊青/攝影）
油價 加州

