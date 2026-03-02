我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以攻伊 跌破一眾中國專家眼鏡…反著聽就對了？

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

4大盜挖墻竊走300萬珠寶 囂張錄影比勝利手勢

范杜拉縣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
四人均被控多項重罪，包括共謀商業入室盜竊及持有贓物等。今年1月，四人皆已認罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）
四人均被控多項重罪，包括共謀商業入室盜竊及持有贓物等。今年1月，四人皆已認罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）

范杜拉縣（Ventura）檢方近日公布一段影片，揭露一個由四名智利籍嫌犯組成的竊盜團夥，在南加州一間珠寶店行竊時，竟以手機自拍犯案過程，還在得手後拍攝清點贓物畫面。四人中已有三人近日被判刑。

范杜拉縣地方檢察官辦公室指出，該段影片由被告自行錄製，內容顯示他們撬開保險箱，並在洛杉磯縣一處公寓內分贓。其中一名嫌犯甚至在用撬棍破壞牆面的途中，嘴叼手電筒對鏡頭比出「和平」手勢，行徑囂張。

這起竊案發生於2025年5月25日凌晨，地點位於西米谷（Simi Valley）的「5 Star Jewelry and Watch Repair」珠寶鐘錶店。案發後不久，店主Jonathan Youssef接受KTLA的採訪時表示，這間家族經營的商店遭到洗劫，現金與珠寶被盜，令家人深感震驚與心痛。

檢方表示，四名嫌犯分別為25歲的Heidy Nickolt Trujillo、31歲的Camilo Antonio Aguilar Lara、27歲的Sergio Andres Mejía-Machuca及37歲的Manuel David Ibarra。案發前，他們曾到珠寶店隔壁的「Dr. Conkey’s Candy and Coffee」糖果咖啡店踩點，透過窗戶觀察監視器位置，並查看與珠寶店相連的牆面結構。

五天後，四人攜帶梯子、繩索及破壞工具返回，先闖入糖果店，再打通牆面進入珠寶店。過程中，有嫌犯為躲避動作感應器匍匐前進，還有人噴漆遮蓋監視器鏡頭。

檢方指出，嫌犯得手後共盜走約300萬元的珠寶、名錶、現金及其他貴重物品，隨後將贓物帶至洛杉磯縣一處住宅藏匿。6月10日，警方將四人逮捕時，部分嫌犯身上仍佩戴失竊物品。

四人均被控多項重罪，包括共謀商業入室盜竊及持有贓物等。今年1月，四人皆已認罪。Ibarra與Lara各被判刑四年四個月，Trujillo被判四年監禁。Mejía-Machuca的量刑聽證訂於3月26日舉行。

范杜拉縣地方檢察官Erik Nasarenko表示，此案顯示嫌犯有計畫、有監控、有組織，手法相當成熟，「這樣的行為必須將被告與社會隔離。」他強調，范杜拉縣不會容忍將社區視為下手盜竊的目標，「若從事此類犯罪，將面臨嚴重後果。」

一個由四名智利籍嫌犯組成的竊盜團夥，在南加州一間珠寶店行竊時，竟以手機自拍犯案過...
一個由四名智利籍嫌犯組成的竊盜團夥，在南加州一間珠寶店行竊時，竟以手機自拍犯案過程。（范杜拉縣地方檢察官辦公室IG）

世報陪您半世紀

上一則

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

延伸閱讀

紐約班森賀華社珠寶店被竊9萬4000元珠寶 警方通緝女賊

紐約班森賀華社珠寶店被竊9萬4000元珠寶 警方通緝女賊
只因肩側被輕撞 華婦銀行卡狂遭盜刷

只因肩側被輕撞 華婦銀行卡狂遭盜刷
鎖定長者…布碌崙、法拉盛商場鬧區行竊 警公布影像抓賊

鎖定長者…布碌崙、法拉盛商場鬧區行竊 警公布影像抓賊
只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件
法拉盛商家顧客丟手提包 警籲提供線索抓賊

法拉盛商家顧客丟手提包 警籲提供線索抓賊
安那罕店家遇穿牆賊 寶可夢卡牌全被盜

安那罕店家遇穿牆賊 寶可夢卡牌全被盜

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

超人氣

更多 >
女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊

愛運動卻罹患癌症 男子驚覺夜晚一現象竟是警訊
千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父