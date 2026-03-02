4大盜挖墻竊走300萬珠寶 囂張錄影比勝利手勢

四人均被控多項重罪，包括共謀商業入室盜竊及持有贓物等。今年1月，四人皆已認罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）

范杜拉縣（Ventura）檢方近日公布一段影片，揭露一個由四名智利籍嫌犯組成的竊盜團夥，在南加州一間珠寶店行竊時，竟以手機自拍犯案過程，還在得手後拍攝清點贓物畫面。四人中已有三人近日被判刑。

范杜拉縣地方檢察官辦公室指出，該段影片由被告自行錄製，內容顯示他們撬開保險箱，並在洛杉磯縣一處公寓內分贓。其中一名嫌犯甚至在用撬棍破壞牆面的途中，嘴叼手電筒對鏡頭比出「和平」手勢，行徑囂張。

這起竊案發生於2025年5月25日凌晨，地點位於西米谷（Simi Valley）的「5 Star Jewelry and Watch Repair」珠寶鐘錶店。案發後不久，店主Jonathan Youssef接受KTLA的採訪時表示，這間家族經營的商店遭到洗劫，現金與珠寶被盜，令家人深感震驚與心痛。

檢方表示，四名嫌犯分別為25歲的Heidy Nickolt Trujillo、31歲的Camilo Antonio Aguilar Lara、27歲的Sergio Andres Mejía-Machuca及37歲的Manuel David Ibarra。案發前，他們曾到珠寶店隔壁的「Dr. Conkey’s Candy and Coffee」糖果咖啡店踩點，透過窗戶觀察監視器位置，並查看與珠寶店相連的牆面結構。

五天後，四人攜帶梯子、繩索及破壞工具返回，先闖入糖果店，再打通牆面進入珠寶店。過程中，有嫌犯為躲避動作感應器匍匐前進，還有人噴漆遮蓋監視器鏡頭。

檢方指出，嫌犯得手後共盜走約300萬元的珠寶、名錶、現金及其他貴重物品，隨後將贓物帶至洛杉磯縣一處住宅藏匿。6月10日，警方將四人逮捕時，部分嫌犯身上仍佩戴失竊物品。

四人均被控多項重罪，包括共謀商業入室盜竊及持有贓物等。今年1月，四人皆已認罪。Ibarra與Lara各被判刑四年四個月，Trujillo被判四年監禁。Mejía-Machuca的量刑聽證訂於3月26日舉行。

范杜拉縣地方檢察官Erik Nasarenko表示，此案顯示嫌犯有計畫、有監控、有組織，手法相當成熟，「這樣的行為必須將被告與社會隔離。」他強調，范杜拉縣不會容忍將社區視為下手盜竊的目標，「若從事此類犯罪，將面臨嚴重後果。」