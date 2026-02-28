麥當勞一美元早餐三明治 只有3月2日這天

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
麥當勞將於3月2日推出1美元滿福堡。（取材自麥當勞官網）
麥當勞將於3月2日推出1美元滿福堡。（取材自麥當勞官網）

NBC 4電視台報導，麥當勞（McDonald's）將於3月2日（周一）推出限時超值早餐優惠。當天上午早餐時段，透過麥當勞應用程式App點餐，滿福蛋堡（Egg McMuffin）或豬肉滿福蛋堡（Sausage McMuffin with Egg），通通只要1美元。此優惠僅此1天。

麥當勞指出，這款滿福堡含有17至20克蛋白質，是開啟活力一天美好選擇，同時暗示對重視蛋白質攝取與營養比例的人來說，是一項難得高CP優選。這兩款早餐以英式瑪芬（muffin）為基底麵包，夾入加拿大培根或豬肉香腸、美式起司、一顆「現打現煎」的雞蛋及奶油。

麥當勞早餐一直是許多人喜愛的選擇。該連鎖店表示，僅2024年，美國所有麥當勞共採購超過20億顆雞蛋。該公司曾表示，1971年推出滿福堡以來，便「徹底改變早餐市場」。這款漢堡的誕生源於一次「美麗的意外」，此後成了該連鎖店招牌商品之一。與其他速食店不同的是，54年來，麥當勞始終堅持使用「現打雞蛋」製作這款經典早餐，而非預製混合好的蛋餅。

麥當勞 加拿大 雞蛋

