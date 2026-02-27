疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

我的頻道

快訊

加州華裔三寶爸遇小車禍 下車後遭對方冷血撞死

編譯組／即時報導
前NASA亞裔員工沈艾瑞克（Eric Sim，音譯）疑遭前女友集體報復，不僅入獄，職涯也受嚴重影響。圖為他與前女友對簿公堂示意圖。（ChatGpt製作）
福斯新聞台（FOX）報導，前NASA亞裔工程師沈艾瑞克（Eric Sim，音譯），日前向聯邦法院提告休士頓市政府、兩名警探及多名女性。訴狀稱，沈艾瑞克是一場協調策畫的「抹黑行動」受害者，該集體性侵誣告不僅導致他遭冤獄，更徹底毀掉職業生涯。

這份提交至德州南區聯邦地方法院、長達57頁的訴狀指出，這是一場為期一年、針對刑事司法系統的「惡意濫用」。原告沈艾瑞克稱，一群女性因不滿交往關係結束而集體展開報復。

訴狀詳述所謂的「主謀與群組陰謀」：

•導火線：2022年5月，一女性發現沈艾瑞克同時與多名女性約會。

•群組串聯：該女性隨後自發成為「團長」，召集沈艾瑞克三名前女友並組群，對沈艾瑞克提出「虛假刑事指控」。

•指控武器化：原告稱，三名女性與「團長」勾結，將原本你情我願的性行為，向警方通報為性侵。沈艾瑞克認為，這些女性是不滿他無意經營單一伴侶關係，感到「難堪」才將指控武器化。

沈艾瑞克的提告核心，指向休士頓市警局（HPD）兩名警探。沈艾瑞克認為警方：

1.捏造逮捕理由：警探無視控訴者證詞中顯而易見的矛盾，根據「荒誕且異想天開的故事」撰寫逮捕令宣誓書。根據ABC13報導，檢方此前提交的起訴書，沈艾瑞克的電子設備中儲存大量與女性發生性關係的視頻與照片，且有一個表單，其中羅列437名疑似曾發生性關係的女性資訊。

2.隱瞞無罪證據：警方未將沈艾瑞克電子設備中的部分簡訊、照片及影片移交給哈里斯縣檢察官辦公室，而這些資料據稱能證明性行為純屬自願。

3.涉嫌竄改證據：沈艾瑞克指控，在警方扣押其設備後，發還的數位副本顯示「證明清白的證據遭到刪除」，其中包括一段可證明性行為屬自願的影片。

訴狀甚至提到，一名控訴人在接受訊問時，曾向警探表示她對當時的經過「已刪除記憶」，且在描述所謂的受害過程時多次發笑。還有一人曾向警方說，與沈艾瑞克發生性關係前疑似遭下藥，並被傳染性病，但這些說法沒有實際證據支撐。儘管本案調查疑點重重，檢方卻堅持起訴。

沈艾瑞克於2024年2月被捕，面臨多項性侵指控，保釋金一度高達100萬美元，並接受24小時GPS監控居家軟禁。

當時任職於NASA的沈艾瑞克因此遭到停職停薪，最終在案件懸而未決的壓力下「被迫辭職」。雖然所有指控已於2025年2月25日因「證據不足」被全數駁回，但訴狀強調，沈艾瑞克的名譽已受損，未來的職業前景已「完全幻滅」。

沈艾瑞克日前透過FOX 26發表聲明：「過去幾年我的生活傷痕累累，本該保護我的司法體系竟反過來對付我。我期待正義終將伸張。」休士頓警局已將媒體詢問轉交給休士頓市法務部門，目前市府方面則未回應媒體的採訪問題。

一名前NASA員工日前向聯邦法院提起大規模訴訟，對象包括休士頓市政府、兩名警探以...
一名前NASA員工日前向聯邦法院提起大規模訴訟，對象包括休士頓市政府、兩名警探以及多名女性。（美聯社）

艾瑞克 休士頓 NASA

