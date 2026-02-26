我的頻道

新政綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查、旅行也跟蹤

借戲揩油？男演員疑胸襲女星「手部左右移動」

華人大叔超市門口被搶「超勇敢」 歹徒倉皇而逃

記者邵敏／洛杉磯即時報導
警察到達現場，調查這起搶劫案件。（目擊者徐女士提供）
洛杉磯縣西柯汶那市（West Covina）一家華人超市門口，日前發生劫案。光天化日下，劫匪搶奪華人戴在脖子上價值不菲的金項鍊、玉墜，被害人與劫匪展開搏鬥，歹徒最後倉皇而逃。目擊者稱，「被搶的華人大叔真的很勇敢。」市議員吳桐淮（Tony Wu）證實這起案件，表示警方正在全力抓捕犯罪團伙。

案件發生在2月18日上午11時30分左右，地址位西柯汶那市S Glendora Ave一家華資超市門口的停車場。徐女士目擊案發全過程，她當時從超市採購食品出來，正坐在車內準備離開，突然看到一名疑似中東模樣的中年男子，從後面一輛白車下來，「此人看上去很可疑，左看右看。」徐女士指出，嫌犯男子直接奔向華人大叔的車，「大叔大約50多歲，剛買好東西上車，還沒有來得及鎖車門，男子就敲玻璃，讓他打開車門，他們看上去不像認識。」

華人大叔的車距離徐女士只有三、四米（約11呎）遠，「我當時就覺得奇怪，發現情況不對，馬上拿手機拍攝。」徐女士描述，現場周圍人流不多，附近有些店鋪尚未開門營業，中東男子手裡拿著手鏈、項鍊，就往華人大叔脖子上套，要幫對方試戴。徐女士拍攝的現場視頻清楚顯示，嫌疑人半個身子擠進被害人車中，在過程中，嫌犯悄悄順手扯下大叔的金項鍊，後者反應機敏，一摸脖子發現項鍊不見。

被害人稱，這是一根掛玉墜的金項鍊，30年前在香港花費900美元購買。如今金價上漲，項鍊市值超過5000美元。事發時，被害人發現金項鍊被扯斷，他拽著中東男的衣服領子，要求對方歸還，但中東男狡辯稱沒有拿。事實上，劫匪手中當時就揣著這根項鍊，並想要塞進牛仔褲口袋，搏鬥過程中，項鍊不慎掉到地上。

此時，與華人大叔同坐一部車的年長女性下車幫忙，撿起地上的金項鍊。勇敢的大叔繼續搏鬥，劫匪見勢不妙，隨後跑向一旁停靠的白色車輛，與同夥載車逃離現場。

目睹案發全過程的徐女士，趕緊下車詢問被害人有無受傷。驚魂未定的受害者在徐女士幫助下報警，案發約一小時後，警方在波莫那（Pomona）一個停車場找到劫匪駕駛逃離的車輛，但已人去車空。

據現場目擊者提供的信息，此案嫌犯是30多歲的貌似中東男子、中等身材、不胖不瘦、身高1米75左右（約5.74呎），穿米黃色西裝、藍色牛仔褲，留絡腮鬍，深棕色頭髮。同夥接應者，也是一名年紀相仿的貌似中東男子。有任何案件線索者，請聯繫西柯汶那市警察局，電話626-939-8500。

西柯汶那市議員吳桐淮指出，這起案件涉詐騙團夥，其成員多半疑似中東籍人士。他們以假珠寶為名接近被害人，騙不到就搶。目前警方已經掌握線索，等待抓捕收網時機。

華人拽著疑似中東男子的衣領，要求歸還金項鍊。（目擊者徐女士提供）
劫匪敵不過華人大叔，最後倉皇而逃。（目擊者徐女士提供）
