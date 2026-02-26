只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

爾灣市警方表示，一名女子涉嫌在當地超市以「分心手法」盜取75歲華裔長者錢包。（ChatGPT生成）

南加州 爾灣市警方25日表示，一女子涉嫌在當地超市以「分心手法」（distraction theft）盜取75歲華裔長者錢包。其該女嫌疑與有組織竊盜團夥合作，目前已被逮捕。警方仍在通緝另外3名涉案者。

案件發生於上月，地點是爾灣加大 （UCI）附近的一家Trader Joe's超市。受害人傅女士（音譯，Cheri Fu，75歲）向警方報案稱，在店內購物期間錢包遭竊。根據傅女士姓名判斷，大概率為華裔。

傅女士在接受NBC Los Angeles電視台訪問時表示，她是在結帳時才發現錢包不見。回想過程，她記得曾有人從肩側撞了她一下，當時她的拉鍊手提包正背在肩上。

她表示，在發現錢包遺失約15分鐘內，便陸續收到銀行、Apple Store、Macy's以及新港灘（Newport Beach）多家商店的刷卡消費通知。

警方調閱監視器畫面，發現一女子離開超市時，持有傅女士的錢包。警方指出，嫌犯疑似與其他女子協同行動，畫面中可見數人同時出現在現場，均佩戴蘋果無線耳機（AirPods）用於通話聯繫。

爾灣市警局（Irvine PD）警官Ziggy Azarcon表示：「這更加引起警方懷疑，研判是有組織的團隊進入店內作案，且未購買任何商品。」

警方隨後對監視器畫面中的女子展開監控，並於23日逮捕51歲洛杉磯市居民Andrea Maria Cantor Patino。警方表示，目前仍在追查涉案的1名男子與另外2名女子，案件仍在進一步調查中。

近期南加 州「分心盜竊」案件明顯增加。洛杉磯市警局（LAPD）25日也發布警告，有嫌犯常以團隊合作方式作案，專門鎖定在ATM提款的受害人。

根據警方說明，常見手法為其中一嫌在受害者操作ATM時，站在一旁觀察其輸入密碼，隨後故意在受害人身後丟下一張20美元紙鈔，並拍肩提醒對方掉錢。當受害人轉身查看或撿起鈔票時，另一名同夥迅速靠近，將受害人的真實提款卡從機器中取出，並替換成一張外觀相似的假卡。受害人往往未察覺異狀，拿著假卡離開現場，而嫌犯則利用偷來的真卡在短時間內提領數千美元。