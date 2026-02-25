我的頻道

黃仁勳喊話「市場搞錯了」：AI代理將讓本業更強

涉白領犯罪 洛杉磯聯合學區總監家被FBI突襲

60年一度 火馬年哪些特質?期望什麼？占星家這麼說

洛時記者／Ada Tseng，編譯／林思牧
(洛杉磯時報/ Vivienne Shao製圖)
農曆新的一年是馬年，配上五行順序它是「火馬」（Fire Horse）之年。多數華人可能也不太清楚火馬年有什麼特質，洛杉磯時報的文化專欄作者Ada Tseng給英文讀者介紹它的特性，相信也會讓很多華人有一番新的見解。

亨利陳（Henry Chen）生於1990年，屬馬，他自己對生肖並不十分在意，但他身邊有些人卻是深信不疑。亨利的父親在甘肅的偏鄉長大，他幼年時遭遇一場意外，被拉板車的馬撞倒在地。他本來可能一命嗚呼，但據家族的傳說，是馬兒救了他，牠們本能地避開了踐踏在他身上，以致他並無大礙。

自此亨利的父親便與馬兒建立了一種特殊的連結。而當他的長子亨利也出生於馬年時，這種連結更是愈發強烈。

後來亨利在一位好萊塢獲獎導演手下擔任助理。這位女導演不僅熱愛馬，而且篤信中國生肖（Chinese zodiac）。亨利認為自己是因為屬馬才深受導演喜愛，更棒的是，他的祖母（也屬馬）每年都會為這位導演做一次專屬的生肖解讀。導演覺得可以信賴亨利的工作態度，因為屬馬的人以勤奮努力、積極進取著稱。

如今，亨利承認自己確實有許多屬馬的特質。「我覺得屬馬的人總是先行動，勇往直前，然後再去處理後果。」

2月17日是馬年春節，馬是十二生肖中的第七個。屬馬的人出生於2014年、2002年、1990年、1978年、1966年、1954年，依此類推。根據傳統說法，出生於某一年的人會帶有該年生肖的性格特徵，年份本身也帶有該生肖的神韻。每一年還對應五行中的一種──金、木、水、火、土──五行與生肖輪轉，形成一個60年的大周期。今年是火年，火元素往往會「放大」生肖的性格特徵。

馬的特質是哪些？

根據占星家羅拉劉（Laura Lau，音譯），「中國生肖手冊」（The Handbook of Chinese Horoscopes）的作者之一，屬馬的人性格堅強、自信且富有魅力。他們渴望自由和獨立，勤奮努力、行動力強且憑直覺行事，並且傾向於在實踐中學習。但如果他們走上了一條行不通的道路，他們會迅速調整方向。這使他們靈活、適應性強且寬容。但對於那些試圖束縛他們的人，尤其是權威人士來說，馬也可能是難以駕馭的。

聖塔安妮塔公園賽馬場（Santa Anita Park Race Track）的直播主持人米雪余（Michelle Yu，音譯）證實，許多生肖屬馬的特徵都與現實中馬匹的特質相似。「牠們魅力十足，善於社交，而且膽子很大，牠們也很有直覺。例如，有些馬對父母老師來說很難駕馭，但牠們在孩子身邊時卻往往會格外友善和體貼。」

牠們也很衝動。「任何和馬打過交道的人都知道，馬前一秒可能還很開心，下一秒就可能暴跳如雷，甚至開始噴火。」

她解釋說，馬唯一可能與其他生肖不同的特質就是對獨立的渴望。馬是群居動物，牠們喜歡彼此相伴。但馬確實有自己的想法，而且牠們好勝心強，尤其是在比賽時。你可以看到在起跑線上，馬兒們會互相凝視，牠們都渴望勝利。

同樣屬馬的卡斯塔尼亞羅（Bianca Castagnaro）是「午飯早午餐」（Lunch Brunch）的拓展計畫主管，這是一個針對南加州K-12學生的烹飪教育計畫。她在紐約出生長大，她形容她來自義大利西西里的家族非常迷信。

她自稱從小一直都很獨立，還記得自己25歲時自信滿滿地搬到洛杉磯定居。如果別人不信任她，讓她獨立做事，她就會感到被束縛。「我總是會說，「我要這麼做」，我不會去問別人。我不想讓別人妨礙我的計劃。」

在火馬年你該期望什麼？

火元素強化了馬的特質，使其成為「月相周期」（lunar cycle）中敢於冒險、追求刺激的一年。羅拉說，「這是一個充滿巨變和強烈情緒的時期」。中國生肖手冊最初由羅拉的母親，著名占星家思歐朵菈劉（Theodora Lau，音譯）於1979年撰寫。羅拉對這本書做了更新，但她仍然會閱讀母親的舊筆記。「我母親喜歡用中國占星術來剖析政治。」

上一個火馬年是1966年，越戰正愈演愈烈，美國民權運動正處於十字路口，黑豹黨（Black Panther Party）成立，而這一年也標誌著中國文化大革命的開始。如果1966年可以作為參考，我們可以預見，長期以來被人們接受的階級制度和權威體系將會瓦解。

知名辣椒醬品牌「飛勁」（Fly By Jing）的創始人高婧（Jing Gao）憑藉其馬年主題講解影片在TikTok上獲得了數百萬的點擊量。在這些影片中，她探討了農曆新年風水以及火馬年對每個生肖的影響。 

在一段影片中，她指出今年的農曆新年恰逢日蝕之日（solar eclipse day），幾天後土星（Saturn）和海王星（Neptune）在牡羊座（Aries）合相。 「這能量非常強大，這將是人類歷史上一個重要的時刻。」

馬年生出的女孩，歷史上一直是令人擔憂的情況。羅拉指出，早在1960年代，在母親的著作中──當時東亞社會較為保守──就曾告誡人們不要在馬年生女孩，因為這種女孩難以管教。

但隨著社會的變遷，人們對性格強勢的屬馬女性的態度也隨之轉變。勞菈說，如果孩子須要透過犯錯來學習，父母可能會感到難過，但那些特質，例如堅強、果斷、勤奮和直覺敏銳都是正面的。「一旦屬馬的人學會專注，他們就能成為傑出的領導者，那些經歷過極端情況的人往往更有說服力。」

東方養生美容品牌ByAva的內容創作者Ava Lee，最近得知自己將在2026年迎來第一個孩子。她原本沒打算生個火馬，但現在懷孕了，大家都提醒她要做好迎接一個精力極度旺盛的寶寶的準備。「我覺得我麻煩大了，」她開玩笑說。

但令Ava感到欣慰的是，她的針灸師告訴她，身為屬羊的人，Ava是最適合養育馬寶寶的動物之一。屬羊的人富有愛心、敏感且善解人意，而馬寶寶則能為屬羊的父母帶來活力和動力。

火馬年對屬馬人的人際關係有哪些影響？

根據迷信說法，每種生肖都有自己的朋友和敵人。朋友會迎來幸運而豐收的一年，而面對敵人則需謹慎行事。今年，屬馬的人的朋友是虎和狗，它們在十二生肖中構成了一個相合三角。勞菈解釋說，虎和狗都是熱情奔放、行動力強的生肖，也樂於接受新事物。

屬馬的敵人是鼠和牛。羅拉解釋說，「鼠和牛都是細密周全的人，牠們比較固執、注重細節，而屬馬的人喜歡「隨機應變」，這會讓鼠和牛抓狂。」此外，根據迷信的說法，每個人的生肖年（本命年）都被認為是需要格外謹慎的時期。信者通常會採取一些預防措施，例如全年佩戴紅繩手鍊或穿著紅色內衣以求平安。

但羅拉擔心屬馬的人可能還是無法避免衝突，畢竟他們天性獨立。另外，馬年歷來是愛情運勢不佳的一年。魅力四射、熱情奔放的屬馬人就像是馬年裡的情聖，他們很容易墜入愛河，但也很容易失去愛情。屬馬的人精力充沛，他們不怕重新來過。「屬馬的人總是情緒起伏不定，一會兒爆發，一會兒平靜，就像身邊有個隨時準備打架的人。」

你是否應該設法馴服身邊的馬？

傳統上，馴服馬匹意味著先「打垮牠」（breaking it），在施奈德（Zack Snyder）執導的電影「叛逆之月」（Rebel Moon）中擔任裴鬥娜（Bae Doona）替身的騎射手戈達（Junko Goda）解釋道，馬匹的烈性須要先被征服。但近年來，馴馬的理念已圍繞著馬匹心理學展開，強調觀察和引導，而非支配牠們。

「是什麼讓馬躁動不安？主要是恐懼，」好萊塢馬術特技師斯特茲（Ryan Sturz）說。 「恐懼可能源於當下發生的事情，這意味著牠們還沒有做好準備。訓練和經驗可以解決這個問題。但恐懼也可能源於糟糕的訓練或不好的經驗，而這些有時是無法透過訓練消除的，有時創傷實在太大了。」

火馬年勢頭強勁，能將停滯的夢想轉化為行動。羅拉和高婧都做好了迎接動盪一年的準備，並提醒我們1966年也是音樂和創意突破的一年。但火馬年最大的挑戰是倦怠，高婧引用道家思想，認為火不能被更大的火所克。「火燒得最旺的反而會先燒盡自己；而水不勝於力，而是通過冷卻、環繞和引導來取勝。」

如今擔任Beast Games創意總監的亨利對屬馬人的性格特點，包括一些更具挑戰性的方面，都多了一些了解。「我們總是馬不停蹄，容易把工作看得比生活中的其他方面更重要。」在母親為他解讀了今年的生肖運勢後，亨利表示自己會專注於冷靜地處理職業決策。他也被建議應該避免不必要的風險，當家人告訴他整個馬年都要戴上紅繩手鍊時，他就戴上了。

儘管亨利並不完全相信十二生肖，但他尊重它。他說：「因為如果我不聽，萬一出了什麼事，我就會想：當初我為什麼不聽呢？」。

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

The Year of the Fire Horse is a time to challenge authority. What else is in store for 2026?

https://www.latimes.com/lifestyle/story/2026-02-10/2026-year-of-fire-horse-lunar-new-year-predictions

(洛杉磯時報/ Vivienne Shao製圖)
馬年生的小孩被認為難馴服。(Pexels/Moussa Idrissi)
馬代表堅強，洛杉磯市騎警的馬匹都有戰功。（LAPD Mounted Unit）
每12年馬就會被高棒一次，遠親斑馬則難享其福。（Los Angeles Zoo）
