我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳喊話「市場搞錯了」：AI代理將讓本業更強

涉白領犯罪 洛杉磯聯合學區總監家被FBI突襲

涉白領犯罪？全美第二大學區總監 家被FBI突襲

【洛杉磯訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦調查局（FBI）25日搜查洛杉磯聯合學區學監卡瓦略（Alberto Carvalho）位於聖彼渚（San Pedro）的住宅。圖為大批媒體在現場。美聯社
聯邦調查局（FBI）25日搜查洛杉磯聯合學區學監卡瓦略（Alberto Carvalho）位於聖彼渚（San Pedro）的住宅。圖為大批媒體在現場。美聯社

根據ABC 7電視台以及美聯社等多家媒體，聯邦調查局（FBI）25日搜查洛杉磯聯合學區學監卡瓦略（Alberto Carvalho）位於聖彼渚（San Pedro）的住宅，以其洛杉磯聯合學區總部的辦公室。消息人士表示，佛羅里達州邁阿密（Miami）的一處住宅也遭調查，且與本次有關。

有熟悉內情的人士在匿名條件下表示，聯邦官員執行搜索令，是正在進行中的調查一部分。不過，調查的性質及所涉及的具體指控目前尚不明朗。

然而，多名消息人士指出，雖然案件目前仍處保密狀態，但屬於「白領犯罪（White- Collar）」類型，可能涉及金融犯罪，且與移民執法完全無關。

加州中部聯邦檢察官辦公室也證實了在學區大樓進行的搜查行動，但未透露此次搜索的動機。其發言人向ABC 7電視台表示：「執法人員正在上述地點執行搜索令。目前無法提供進一步消息。」

學區於25日稍晚發布聲明表示，正配合調查。「已獲悉執法人員在洛杉磯聯合學區總部及學區總監住家進行調查。學區正配合調查，目前沒有進一步資訊可提供。」

在提供給ABC 7電視台的一份簡短聲明中，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示：「洛杉磯聯合學區是一個獨立機構，並不由洛杉磯市政府管轄。市長辦公室對此事沒有相關資訊。」

學監卡瓦略的辦公室尚未立即回應ABC 7的置評請求。

FBI證實，其探員於25日執行了兩份搜索令。不過，由於搜索令目前處密封狀態，該局無法說明調查性質。

此次行動並未出動裝甲車，也沒有破門強行進入的情況。約20多名身穿背面印有「FBI」字樣藍色外套的聯邦探員進入涉案房屋，取得他們所需的物品後，很快便離開。

ABC 7電視台獲悉，FBI當日也在邁阿密一處住宅進行額外的搜查行動。該局表示，該搜查與洛杉磯的行動有關。卡瓦略在前往加州前，曾擔任邁阿密-戴德（Miami-Dade）學區總監長達十多年。

身穿藍色突襲外套、手提紙箱的FBI探員，被目擊出現在卡瓦略位洛杉磯市聖彼渚S. Parker Street的住家外。多名新聞記者與攝影師也在現場，但被安排在街道對面等候。

鄰居表示，現場有超過20名FBI探員。

消息人士向ABC電視台表示，相關指控目前仍在法院處密封狀態，但不涉及暴力性質，且搜索令的執行過程相當迅速。熟悉調查情況的消息人士指出，儘管有鄰居稱看到有人被戴上手銬，但此次行動無人遭逮捕，也沒有跡象顯示探員在屋內大肆翻找。

聯邦探員離開社區後，ABC 7電視台前往卡瓦略住家敲門，希望與他交談，但無人應門。

洛杉磯聯合學區是全美第二大學區，紐約郵報日前曾報導，該學區新財年面臨近2億美元預算赤字。造成預算赤字的主要原因之一，是高額的人事成本與入學人數驟減。

洛杉磯聯合學區學監Alberto Carvalho住家及辦公室被FBI突襲調查。...
洛杉磯聯合學區學監Alberto Carvalho住家及辦公室被FBI突襲調查。（洛杉磯聯合學區官網）
聯邦調查局（FBI）25日搜查洛杉磯聯合學區學監卡瓦略（Alberto Carv...
聯邦調查局（FBI）25日搜查洛杉磯聯合學區學監卡瓦略（Alberto Carvalho）位於聖彼渚（San Pedro）的住宅。（美聯社）
聯邦調查局（FBI）25日搜查洛杉磯聯合學區學監卡瓦略（Alberto Carv...
聯邦調查局（FBI）25日搜查洛杉磯聯合學區學監卡瓦略（Alberto Carvalho）位於聖彼渚（San Pedro）的住宅。圖為大批媒體在現場。（美聯社）

世報陪您半世紀

學區 洛杉磯 FBI

上一則

60年一度 火馬年哪些特質?期望什麼？占星家這麼說

延伸閱讀

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人

美媒爆料淫魔案「消失的50多頁」 疑川普涉猥褻未成年未遂揮拳揍人
這兩年校園親抗議活動期間營造反猶太環境 司法部控告洛杉磯加大

這兩年校園親抗議活動期間營造反猶太環境 司法部控告洛杉磯加大
收中國國企海外子公司210萬美元賄賂 洛杉磯律師被判刑逾7年

收中國國企海外子公司210萬美元賄賂 洛杉磯律師被判刑逾7年
罷工才結束 舊金山聯合學區擬裁員42人

罷工才結束 舊金山聯合學區擬裁員42人
沙加緬度學區預算危機 擬撤逾400職位 名單5月公布

沙加緬度學區預算危機 擬撤逾400職位 名單5月公布
聖塔羅莎學區財政危機「全加州最嚴重」3年須砍4200萬預算

聖塔羅莎學區財政危機「全加州最嚴重」3年須砍4200萬預算

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除