洛城律師涉石油貪腐 收中國國企子公司210萬美元賄賂

洛杉磯訊
一名曾在洛杉磯執業律師因涉奈及利亞國有石油企業貪腐案，收受逾210萬美元賄賂，被判逾七年監禁，並須支付賠償與沒收非法所得。圖為FBI參與調查本案示意圖。（示意圖取自pexels）
一名曾在洛杉磯執業律師因涉奈及利亞國有石油企業貪腐案，收受逾210萬美元賄賂，被判逾七年監禁，並須支付賠償與沒收非法所得。圖為FBI參與調查本案示意圖。（示意圖取自pexels）

司法部23日指出，一名曾在洛杉磯執業的律師，因涉及奈及利亞國有石油企業貪腐案，收受中國國有企業旗下子公司逾210萬美元賄賂，23日被判處逾七年監禁，並須支付賠償與沒收非法所得。

據司法部資訊，現年58歲、居住在內陸聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市的奧科隆科沃（Paulinus Iheanacho Okoronkwo），曾在洛杉磯韓國城經營律師事務所，從事移民法、家庭法與人身傷害案件。他同時擁有美國與奈及利亞雙重國籍，並曾擔任奈及利亞國家石油公司（NNPC）上游部門總經理。檢方指出，NNPC為奈及利亞政府用以開發石油與天然氣資源的國有企業，與多家外國石油公司有合作關係。奧科隆科沃在任內屬奈國公職人員，對奈國政府負有受託責任。

根據起訴內容，2015年10月，瑞士阿達克斯石油公司（Addax Petroleum），即中國國有能源企業中國石化（Sinopec）旗下子公司，向奧科隆科沃名下的洛杉磯律師事務所帳戶匯入210萬5263美元，名義為顧問費。檢方指出，阿達克斯公司擔心若無法取得有利的鑽探權，可能面臨數十億美元損失，因此以虛假的顧問聘用信做掩護，實則是賄賂，以換取奧科隆科沃在奈及利亞原油鑽探財務協議談判中提供協助。

新聞稿指出，為隱匿款項來源，Addax公司將該筆210萬美元列為法律服務費，並向審計人員作出不實陳述，甚至解雇質疑付款的高層主管。

檢方表示，奧科隆科沃在收到賄款後，將資金存入信託帳戶，並於2016年至2018年間陸續轉入IPO Capital LLC名下帳戶，用於家庭支出、購車及買房。他亦未在2015年聯邦所得稅申報中申報該收入。

2022年6月，奧科隆科沃在接受聯邦調查人員問話時，謊稱未使用該筆款購屋，並辯稱相關資金屬客戶信託款，而非律師事務所收入，因而被控妨礙司法。

陪審團於2025年8月裁定被告犯有三項洗錢罪、一項逃稅罪及一項妨礙司法罪成立。法院同時判被告向美國國稅局支付92萬3824美元賠償金，並沒收103萬9997美元，該金額為出售涉案房產所得的淨收益。

石油 洛杉磯 司法部

