我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：消費者去年負擔的進口關稅無望退還

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

ICE關押8個月 華女餐館老板因何獲釋 仍戴電腳鐐？

鳳凰城訊
華女餐廳老闆Kelly Yu，被ICE關押8個半月後，最近獲釋回家。圖為她的餐廳。（谷歌地圖）
華女餐廳老闆Kelly Yu，被ICE關押8個半月後，最近獲釋回家。圖為她的餐廳。（谷歌地圖）

華女餐廳老闆于凱莉（Kelly Yu，音譯），被移民暨海關執法局（ICE）關押長達8個半月後，最近終於獲釋回家。因為律師向法院提交的「人身保護令」（habeas corpus）申請被批准，但她目前必須佩戴電子監控腳環，活動範圍受限，仍在等待法庭最終的移民裁決。

據福斯電視台（FOX）等媒體綜合報導，于凱莉與她的美國丈夫，在亞利桑納州鳳凰城郊區的皮奧里亞（Peoria）、格蘭岱（Glendale）經營兩家壽司餐廳。2025年5月，于凱莉在與移民官員會面後被拘留，並一直關押在Eloy移民拘留中心，「他們說只抓罪犯，但這根本不是真的，我們不是罪犯。」此案曾引發全美關注，社區、政界人士努力提供幫助，聲援要求釋放她。

報導稱，關押長達8個半月後，于凱莉2月20日終於獲釋，並與家人團聚。獲釋當日，她在家人陪伴下表達激動之情，「我太高興可以出來，能和家人團聚。非常感謝大家對我的幫助和關心。」

20多年前，于凱莉穿越美墨邊境偷渡來美，已懷有身孕。她表示，當時中國的「獨生子女」政策，促使她赴美尋求庇護。來美後不久，于凱莉生下女兒、現年21歲的Zita，擁有美國公民身分。但于凱莉的移民申請曾被拒絕，2025年5月28日，她在例行移民報到時被ICE當場拘留。此前，她曾多次參加類似會面，並未被扣押。

于凱莉和丈夫經營的兩家壽司店，分別名為「Kawaii Sushi」和 「Asian Cuisine」，他們僱用約30員工，並向當地警察和消防機構捐款。于凱莉的案件引發輿論廣泛關注，多名亞利桑納州民主黨籍民選官員，包括聯邦參議員Mark Kelly、加列戈（Ruben Gallego），聯名致信總統川普，呼籲釋放于凱莉。信中提到，她長期為社區做貢獻，包括向無家可歸者捐贈餐食、支持高中棒球隊以及協助當地執法機構。

于凱莉如今成功獲釋，是因為律師提交人身保護令申請，指政府非法拘押，法官最終同意這項申請，並下令釋放。「我希望將來有人能幫助我改變在美國的身分，」于凱莉表示，「我們越過邊境，在美國沒有做錯任何事，只想過上更好的生活，努力工作、按時納稅。」

雖然重獲自由，但于凱莉的移民身分仍懸而未決。她目前必須配戴電子腳鐐，出行範圍不得超過75英里，並需要繼續向法院報到。未來是否會被遣返，仍在等待法院最終裁決。

加列戈指責ICE抓捕行動是在「追逐配額」，而不是打擊犯罪分子。加列戈在社群平台X上PO文：于凱莉終於回到家人身邊，這就是她本該有的樣子，一個沒有犯罪記錄的人被ICE拘留近一年，這根本不是維護公共安全。政府不去打擊真正的犯罪威脅，反而為完成配額，把那些讓國家變得更好的小企業主關進監獄。

世報陪您半世紀

移民 ICE 邊境

上一則

Trader Joe's消費者滿意度勝沃爾瑪好市多 理由呢...

下一則

中企爛尾大樓泛海廣場傳出買家 洛奧前將開新局

延伸閱讀

芝城鏟雪車命名大賽 「廢除ICE」奪冠

芝城鏟雪車命名大賽 「廢除ICE」奪冠
響應愛保育地球 甘斯維爾台商會理事會議暨餐會

響應愛保育地球 甘斯維爾台商會理事會議暨餐會
賭城破獲中資秘密生物實驗室 多人曾進出內部染重病

賭城破獲中資秘密生物實驗室 多人曾進出內部染重病
進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病
米蘭冬奧／嘴對不上 瑪麗亞凱莉開幕爆假唱遭轟

米蘭冬奧／嘴對不上 瑪麗亞凱莉開幕爆假唱遭轟
百靈果凱莉「壞媽媽」脫口秀 2月25日快閃灣區

百靈果凱莉「壞媽媽」脫口秀 2月25日快閃灣區

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
專家建議不要用刺激性過強的清潔產品。（示意圖取材自unsplash.com@Josue Michel）

癌症醫師分享 家中五種物品別再留

2026-02-20 15:15

超人氣

更多 >
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶