豹紋吊帶衣+黑長直髮 加州3華女涉賣淫被捕

根據加州波特維爾警察局的消息，三名來自不同按摩院的華人女子因涉嫌賣淫而被逮捕。（Porterville PD，圖片經過馬賽克處理）

根據加州 波特維爾（Porterville）警察局的消息，三名來自不同按摩院的華人 女子因涉嫌賣淫被逮捕。

根據ABC30電視台的報導，波特維爾警察局的警員在接到多起關於該市按摩院賣淫活動的投訴後，於2月18日展開了一次臥底行動，以確認被投訴商家是否涉及違法活動。

警方表示，目前已逮捕三名涉嫌賣淫的女子，三人分別在波特維爾市奧利佛大道沿線不同的按摩院工作，根據姓名判斷皆為華人。警方稱，49歲的吳蓮菊（音譯，Lenju Wu）在玫瑰按摩院（Rose Massage）被捕，57歲的董鳳蘭（音譯，Fenglan Dong）在鑽石按摩院（Diamond Massage）被捕，61歲的羅澤喬（音譯，Zeqiao Luo）在星光按摩院（Star Massage）被捕。根據警方公布的嫌疑人照片，她們身著顏色鮮艷或豹紋圖案的服飾，均留著長長的頭髮。

波特維爾警察局表示，「我們仍致力於確保各項商業活動在合法範圍內運作，並維護社區免於非法活動的侵害。」

三名女子目前均已被關押在杜拉瑞縣警察局（Tulare County Sheriff’s Office）南縣拘留中心。

ABC30電視台將這則新聞發布至其臉書後，引發不少網友討論。有部分網友認為，除了業者外，也應追究購買相關服務者的責任；也有人留言指出，賣淫在部分處於灰色地帶的按摩院中被戲稱為「happy ending」（快樂結局），網友並調侃稱，涉案的這幾人顯然並未得到所謂的「happy ending」。

波特維爾警察局鼓勵任何知曉非法經營活動的人士撥打559782-7400進行舉報。