要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

編譯組／即時報導
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

The Independent報導，好市多正在加強其著名且省事的退貨政策，這讓部分會員感到相當失望。

多年來，這間倉儲批發量販店的會員幾乎可以退還任何商品並獲得全額退款，且無論購買時間過了多久，或是收據是否遺失。

然而，根據Cleveland.com的報導，部分會員發現好市多員工現在要求對某些退貨提供額外的購買證明，經理甚至會查看顧客退貨的頻率。

這項轉變源於社群媒體上流傳的各種案例，例如有顧客在聖誕節過後很久才退還聖誕樹，以及其他會員明顯濫用90天退貨政策的行為。

雖然許多零售商近年來提供具競爭力的退貨政策以吸引顧客，但這種寬鬆也讓部分購物者鑽漏洞進行詐欺性退貨，導致企業損失數十億美元。

根據Appriss Retail和Deloitte的數據，2024年詐欺性退貨與索賠讓美國零售商損失了約1040億美元。

根據報導，在好市多，一些習慣於寬鬆政策的顧客驚訝地發現，在無法提供額外資訊或收據的情況下，該店拒絕了他們的退貨要求。

據The U.S. Sun報導，購物者過去常因將各種稀奇古怪的物品帶回門市退貨而在網路上走紅──從枯死的植物、吃了一半的餐點，到使用了15年的沙發。

惱火的顧客紛紛在Reddit上發洩對這些變化的不滿。

一位會員寫道：「根據我最近的經驗，10多年前那種『不問原因』的退貨政策已經收緊了，員工傾向於對某些品項進行深入盤問，這感覺不再像我剛加入時那樣輕鬆友善了。」

另一位Reddit用戶抱怨，該零售商的易腐食品（生鮮）退貨政策也有所改變。他試圖退掉帶骨山羊肉，因為他發現產品的份量並不像包裝盒上標示的那樣。該用戶寫道：「我被告知任何易腐食品一旦離開倉庫就不能退貨。我向他們展示我才剛打開盒子，完全沒碰到塑膠袋，但這沒有用。他們對政策非常堅持。」

根據Cleveland.com的報導，電子產品和珠寶等高價商品，現在也有了更明確的時間限制和文件規範。

除了退貨變得更加嚴格，好市多也在更新顧客訂購特定商品（如客製化蛋糕和熟食拼盤）的方式。顧客很快將必須透過好市多行動App下單，而非在店內填寫紙本表格。這項更新預計將在年底前開放給所有會員使用。

好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在12月的投資者電話會議上表示：「我們從會員那裡聽到的許多操作不便之處，現在都正在數位化，而且我們一推出就看到了極佳的使用率。」他補充，公司的目標是將實體業務與虛擬數位業務「鎖定」結合。

好市多在全球擁有超過800家倉庫（其中美國超過600家），但在線上烘焙服務方面長期落後於山姆會員商店（Sam's Club）等對手。此外，更快速的自助結帳等數位升級也正在籌備中。

