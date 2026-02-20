洛男涉網路誘騙少女 脅迫製作露骨色情及自殘內容

24歲男子岡薩雷斯（Bryant Najera Gonzalez）涉嫌在網路上鎖定未成年少女，脅迫其拍攝包含性行為及殘忍「自殘」情節的影片，甚至將內容在網路流傳。(示意圖取自unsplash）

南加唐尼市（Downey）驚傳令人髮指的網路侵害案。24歲男子岡薩雷斯（Bryant Najera Gonzalez）涉嫌在網路上鎖定未成年少女，脅迫其拍攝包含性行為及殘忍「自殘」情節的影片，甚至將內容在網路傳播。聯邦當局指出，此案疑涉名為「764」的虛無主義極端組織，目前法官已裁定岡薩雷斯不得保釋，最高面臨30年監禁。

司法部 20日指出，岡薩雷斯被控以「製作兒童色情製品罪」。調查顯示，嫌犯於2025年4月至6月期間，透過社群平台私訊功能，專門尋找身心脆弱的未成年。例如一名受害者為年僅11歲的幼女，遭威脅製作性露骨影片；另一名15歲少女則在岡薩雷斯的誘導下，傳送包含自殘、自傷以及高度「自我羞辱」內容的殘酷影像。嫌犯更以此作為籌碼，威脅要將照片散布給受害者的家人，實施惡劣的「性勒索」（Sextortion）。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，「訴狀描述的心理變態行為，簡直是每一位父母最深層的噩夢。」

聯邦調查局（FBI ）揭露，此案可能非孤立事件，而是與名為「764」的虛無主義暴力極端組織有關。該組織是一個跨國網路犯罪網絡，成員專門鎖定網路上的脆弱青少年，利用誘拐（Grooming）手段建立關係，隨後鼓吹剝削、暴力、自殘與黑索。

FBI洛杉磯 分局助理局長Akil Davis警示，「這種針對兒童的極端主義活動，在全球範圍內皆有上升趨勢。岡薩雷斯的落網，再次證明這類變態行為的日益猖獗。」

岡薩雷斯已於19日在洛杉磯市中心的聯邦地方法院出庭。鑑於罪行嚴重且對社會具高度威脅，法官裁定其不得保釋。目前嫌犯尚未提出抗辯，預定於3月10日再次過堂。若罪名成立，根據聯邦法律，岡薩雷斯將面臨最低15年、最高30年的聯邦監禁。