南加華人受邀現場看春晚 這一幕讓他難忘

陳燦培等待進場。他自述是現場唯一的海外華人嘉賓，亦為年齡最長者。（受訪者提供）

農曆除夕夜，許多華人 目光再度聚焦央視「春節聯歡晚會」，該晚會數十年來已成為海內外華人共同的年夜飯記憶。今年現場觀眾席上，出現一位南加 華人社區熟悉的面孔——美國飛虎隊研究院院長、收藏家陳燦培，應邀以特別嘉賓身分赴京觀禮。

陳燦培表示，本屆春晚最令他印象深刻的，是科技元素的融入。「機器人上台打功夫，動作流暢、難度極高，現場看非常震撼。」他特別提到節目「武BOT」，認為這不僅是舞台效果的突破，也展現科技與文藝結合的趨勢。

今年1月初，央視台長慎海雄向中國僑聯提供兩個春晚特別嘉賓名額，其中一席轉贈陳燦培，以感謝他多年來無償向各地博物館捐贈飛虎隊及華僑歷史文物，支持僑界文史工作與相關館藏建設。

除夕當天下午，陳燦培與中國華僑歷史博物館副館長雷霆搭乘專車直達央視劇場。據他觀察，現場觀眾約400人，多為贊助單位代表、各界模範人士及受邀嘉賓。去年北京大閱兵 曾邀請全球3000多名華人華僑出席，他亦在列；而今年春晚，他自述是現場唯一的海外華人嘉賓，亦為年齡最長者。

春晚於晚間8時開場，入場前須將手機寄存指定櫃台，觀眾不得攜帶入場。陳燦培說，參與演出的人數甚至多於觀眾，舞台節奏緊湊，氣氛熱烈。

長年活躍於洛杉磯僑界活動的陳燦培，本身亦常在社區場合表演魔術。他指出，今年春晚魔術節目「驚喜定格」令人印象深刻，表演者鄧男子的近景魔術技巧純熟，現場觀眾難以看出破綻。