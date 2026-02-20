我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金錢雜誌：某些較高收入勞工納悶為何不能多繳一些社安稅

Trader Joe's茄子義麵 粉絲：連醬汁都想舔乾淨

南加華人受邀現場看春晚 這一幕讓他難忘

記者劉子為/洛杉磯即時報導
陳燦培等待進場。他自述是現場唯一的海外華人嘉賓，亦為年齡最長者。（受訪者提供）
陳燦培等待進場。他自述是現場唯一的海外華人嘉賓，亦為年齡最長者。（受訪者提供）

農曆除夕夜，許多華人目光再度聚焦央視「春節聯歡晚會」，該晚會數十年來已成為海內外華人共同的年夜飯記憶。今年現場觀眾席上，出現一位南加華人社區熟悉的面孔——美國飛虎隊研究院院長、收藏家陳燦培，應邀以特別嘉賓身分赴京觀禮。

陳燦培表示，本屆春晚最令他印象深刻的，是科技元素的融入。「機器人上台打功夫，動作流暢、難度極高，現場看非常震撼。」他特別提到節目「武BOT」，認為這不僅是舞台效果的突破，也展現科技與文藝結合的趨勢。

今年1月初，央視台長慎海雄向中國僑聯提供兩個春晚特別嘉賓名額，其中一席轉贈陳燦培，以感謝他多年來無償向各地博物館捐贈飛虎隊及華僑歷史文物，支持僑界文史工作與相關館藏建設。

除夕當天下午，陳燦培與中國華僑歷史博物館副館長雷霆搭乘專車直達央視劇場。據他觀察，現場觀眾約400人，多為贊助單位代表、各界模範人士及受邀嘉賓。去年北京大閱兵曾邀請全球3000多名華人華僑出席，他亦在列；而今年春晚，他自述是現場唯一的海外華人嘉賓，亦為年齡最長者。

春晚於晚間8時開場，入場前須將手機寄存指定櫃台，觀眾不得攜帶入場。陳燦培說，參與演出的人數甚至多於觀眾，舞台節奏緊湊，氣氛熱烈。

長年活躍於洛杉磯僑界活動的陳燦培，本身亦常在社區場合表演魔術。他指出，今年春晚魔術節目「驚喜定格」令人印象深刻，表演者鄧男子的近景魔術技巧純熟，現場觀眾難以看出破綻。

近年來，陳燦培先後受邀出席黃帝陵祭祀大典、北京大閱兵，以及本屆春晚。他表示，這些邀請是對其多年捐贈與文史推廣工作的肯定，也讓他有機會在不同場合，見證文化與時代的變遷。

南加知名僑領陳燦培，應邀以特別嘉賓身分赴京觀看春晚。（受訪者提供）
南加知名僑領陳燦培，應邀以特別嘉賓身分赴京觀看春晚。（受訪者提供）

世報陪您半世紀

華人 閱兵 南加

上一則

ICE突襲南加華人區 3員工在公司停車場被帶走

延伸閱讀

王菲戴「洗衣凝珠」耳環上春晚 飾品市場同款被掃空

王菲戴「洗衣凝珠」耳環上春晚 飾品市場同款被掃空
春晚出場20秒 王楚然回眸美炸了 微博閱讀量破2億

春晚出場20秒 王楚然回眸美炸了 微博閱讀量破2億
機器人登中國春晚掀話題 分析指成本高昂回報難

機器人登中國春晚掀話題 分析指成本高昂回報難
宇樹機器人春晚表演武術 言承旭將和魔法原子一起表演

宇樹機器人春晚表演武術 言承旭將和魔法原子一起表演
張鈞甯將首登央視春晚 彩排站上舞台「澎湃到想掉淚」

張鈞甯將首登央視春晚 彩排站上舞台「澎湃到想掉淚」
首登央視春晚 張鈞甯：站在台上有澎湃到想掉眼淚的感動

首登央視春晚 張鈞甯：站在台上有澎湃到想掉眼淚的感動

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」