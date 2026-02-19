NBA獨行俠雪上加霜 厄文確定整季報銷

我的頻道

編譯組

美國職籃(NBA)達拉斯獨行俠球星凱里·厄文（Kyrie Irving）確定因前十字韌帶（ACL）撕裂傷勢持續復健，將整季報銷，無緣2025-26年賽季。球團在明星賽周後正式宣布這項決定，也代表這位九屆全明星後衛職業生涯首度整季報銷，對達拉斯獨行俠戰力造成沉重打擊。

厄文的傷勢源於2025年3月對國王之戰，當時在切入中倒地，檢查確診左膝ACL撕裂並接受重建手術。外界原本期待他能在2026年季末復出，但球團與本人最終選擇保守路線，直接關機至下季。厄文表示，希望以百分之百健康狀態回歸，而非倉促復出影響生涯後期。

這起傷勢的衝擊不只在戰力層面，更牽動獨行俠近年的混亂操作。球隊在2025年曾完成震撼聯盟的交易，將當家球星盧卡·東契奇（Luka Dončić）送往湖人，換回安東尼·戴維斯（Anthony Davis）為主體的包裹。然而計畫迅速瓦解，戴維斯僅短暫出賽便因傷缺陣，之後又在季中被轉手交易離隊，讓原本的「雙星重組計畫」徹底破局。如今隨著厄文整季報銷，這段後東契奇時代的重建藍圖幾乎全面重來。

在戰績層面，獨行俠本季早早退出競爭行列，管理層也順勢轉向重建路線，開始培養年輕核心與高順位新秀。厄文的角色逐漸從主攻手轉為更衣室領袖與導師型人物。球團內部普遍認為，待他康復後，將與新世代主力形成「老將帶新秀」的過渡組合，協助球隊重塑文化。

對厄文個人生涯而言，這次重傷同樣具有轉折意義。現年33歲的他以華麗控球與關鍵得分聞名，生涯代表作包括2016年總冠軍戰致勝三分。但近年從騎士、塞爾提克、籃網到獨行俠，始終伴隨傷病與場外爭議，如今首次整季報銷，也讓外界開始重新評估他生涯後期定位。

聯盟層面來看，獨行俠戰力真空也改變西區競爭格局。原本若厄文健康，仍具備攪局季後賽邊緣席次的實力，如今隨著他與戴維斯相繼淡出戰線，球隊影響力大幅下滑。這起案例也再次凸顯ACL傷勢對後衛型球員的長期風險。

儘管本季報銷已成定局，厄文仍強調會持續隨隊，包含指導年輕球員與參與更衣室領導角色。對處於轉型期的獨行俠而言，他的存在仍具象徵意義。未來能否健康回歸並找回明星身手，不僅關係到個人生涯，也可能左右球隊在後東契奇時代的重建成敗。

加州餐廳帳單含固定20%服務費 聲明「不須再給小費」引熱議

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

NBA／巫師慘輸熱火 東區倒數第2 總管：期待戴維斯本季出賽

NBA交易 達拉斯獨行俠戴維斯將轉至華盛頓巫師

NBA／戴維斯被交易至巫師「因傷本季報銷」楊恩何時登場仍未定

泰勒絲掀「正裝表」風潮 珠寶款、小尺寸腕表成Z世代熱門

泰勒絲掀「正裝表」風潮 珠寶款、小尺寸腕表成Z世代熱門

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

