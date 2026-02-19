我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

掉手機、車廂藏屍 洛杉磯時尚區一場失敗搶案內幕

歐凱秀台灣問題語塞 川普酸她「不知道台灣是什麼」

華婦年初一收移民局拒信 要立即離境 難與家人過年

記者王若然／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大年初一2月17日，王女士的母親收到移民局延期停留的拒絕信。（示意圖由Chatgpt製作）
大年初一2月17日，王女士的母親收到移民局延期停留的拒絕信。（示意圖由Chatgpt製作）

2026年大年初一（17日）本是闔家歡樂，安然享受春節的日子，可移民局（USCIS）一封拒信，讓南加州居民王女士驚愕失色，她母親劉女士在美的延期居留申請被拒絕，意味著劉女士當下失去在美合法簽證，必須即刻出境。而且更讓她驚訝的是，同樣的延期理由，此前幫婆婆申請延期已兩次通過，這次卻被拒。移民律師解讀，劉女士此時已經非法延期逗留美國超過四個月，如果還想再來美國，至少要等兩年以上。

提供返程機票 移民官也「不買賬」

王女士表示，母親劉女士2025年4月6日持B2旅遊/觀光簽證來美。原本逗留期限為半年，至2025年10月5日為止。因王女士與丈夫需要全職工作，無法照看家中兩個年幼孩子，因此幫助劉女士申請留美延期半年，也希望一家人能共度2026年的春節。王女士說，2026年1月12日，收到移民局回覆，要求補件。她說，移民官寫了四頁紙，要求的補件材料至少10種，包括中國大陸的戶口本、資產證明、在美國期間的銀行消費證明，以及行程證明等。

讓王女士頗感驚訝的一點是，她在提供給移民局的補件資料中，包含了母親2026年3月23日的返回中國機票，但仍在2月17日收到拒信。她說，「就算有證明很快就走，移民局卻連這點時間（約一個月）都不給。」此外，在最重要的延期原因中，王女士寫的是「免費幫助照顧兩個外孫，」被移民官判定不符合B2簽證延期要求。可王女士表示，兩年前曾兩次用該理由為婆婆辦理延期，當時移民官批准了；而且完全沒有補件情況，看來如今遭遇與當下的大環境有關。

律師：非法逗留超過四個月，入境恐被關小黑屋

接到拒信後，王女士不得不為劉女士改簽日期較近的機票。她說，一家人的原計畫全部打亂，包括一起過年、過元宵節。王女士說，原本母親幫忙照顧家中小孩，如今要立刻離開，他們夫妻倆還不得不向公司分別請假，以便家中有人能照顧孩子。

南加州移民律師許俊良對該案進行分析，劉女士的申請延期被拒絕，最好立刻離境，否則在美國多待一天就是對她簽證利益的損壞。他說，如果收到拒信後立刻飛回中國，等下次入境時，還可以作為沒有故意非法滯留美國的有利證明。

法律上，延期逗留的申請被拒絕，就意味著劉女士失去在美國合法停留的身分，理論上自其入境半年後就開始計算非法停留時間。如果非法停留超過180天，法律上，當事人三年內不得入境。若超過四個月，則建議離境至少兩年，並且下次再入境大概率會被進一步詢問。

許俊良說，建議當事人保存好機票改簽等證據，在下次入境時隨身攜帶以應對海關人員審查。

移民局要求的補件內容非常多，需要提供的材料多達十多項。（王女士提供）
移民局要求的補件內容非常多，需要提供的材料多達十多項。（王女士提供）
大年初一2月17日，王女士一家收到移民局拒信。（王女士提供）
大年初一2月17日，王女士一家收到移民局拒信。（王女士提供）
移民官在拒信中說明，免費幫忙看孩子不符合B2延期理由。（王女士提供）
移民官在拒信中說明，免費幫忙看孩子不符合B2延期理由。（王女士提供）

世報陪您半世紀

移民 簽證 機票

上一則

掉手機、車廂藏屍 洛杉磯時尚區一場失敗搶案內幕

延伸閱讀

川普重掌白宮大祭關稅 美國去年貨品貿易逆差仍擴大

川普重掌白宮大祭關稅 美國去年貨品貿易逆差仍擴大
公民妻婚綠面談時ICE破門抓人 合法入境、無犯罪紀錄

公民妻婚綠面談時ICE破門抓人 合法入境、無犯罪紀錄
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
美國法典第18編第111節是移民幹員拘留美公民的法律依據

美國法典第18編第111節是移民幹員拘留美公民的法律依據
高盛集團報告：川普第二任期限縮政策 淨移民數減少80%

高盛集團報告：川普第二任期限縮政策 淨移民數減少80%
移民專頁／律師：H-1B審查變慢、標準趨模糊

移民專頁／律師：H-1B審查變慢、標準趨模糊

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境