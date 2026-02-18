我的頻道

雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟

紐約市長曼達尼擬削減警局預算 取消增聘5000名市警

洛杉磯訊
好市多因內布拉斯加州（Nebraska）雞肉加工廠被指長期未達沙門氏菌安全標準，遭消費者提起集體訴訟，指控其烤雞產品恐存污染風險並造成經濟損失。（本報檔案照）
好市多再因烤雞產品捲入法律爭議。一項12日在西雅圖聯邦法院提出的擬議集體訴訟指出，其位於內布拉斯加州（Nebraska）弗里蒙特（Fremont）的雞肉加工廠，長期未符合聯邦沙門氏菌安全標準，卻仍將產品配送至全美門市販售，恐對消費者健康構成風險。

根據「今日美國報」（USA TODAY）取得的訴狀內容，動物權益非營利組織「農場前進」（Farm Forward）發布研究報告，批評好市多旗下林肯優質家禽加工廠（Lincoln Premium Poultry），「年復一年未能通過美國農業部沙門氏菌安全檢測標準」，並指該廠將「不安全雞肉」流入全國市場。該組織在官網表示，其宗旨為終結工廠化畜牧制度。

訴狀指出，好市多未能有效控制雞肉供應鏈中的沙門氏菌問題，並非無害的技術性疏失，而是對消費者構成實質危害，並違背消費者信任。原告為密蘇里州（Missouri）艾夫頓（Affton）居民泰勒（Lisa Taylor）。訴訟指出，她長期在當地購買好市多烤雞，因產品可能受到污染，卻仍以原價購買，因而蒙受經濟損失。本案尋求代表自2019年1月1日以來購買好市多烤雞及生雞肉產品的消費者，要求損害賠償。

「今日美國報」17日報導，已聯繫泰勒的律師尋求回應，截至發稿前尚未獲得答覆；同日亦向好市多詢問，暫未取得說明。

每隻售價4.99美元的熟食烤雞，被視為吸引顧客入店消費的重要產品。公司於1月年度股東會中表示，2025年全球烤雞銷量突破1億5700萬隻，顯示市場需求強勁。此次沙門氏菌訴訟，是緊接另一宗與烤雞相關的集體訴訟，後者日前在加州提出，指烤雞標示「不含防腐劑」涉不實廣告。

該案指出，產品實際添加磷酸鈉與卡拉膠兩種成分，卻在門市與官網顯著位置標示「不含防腐劑」，而相關成分僅以較小字體列於包裝背面。兩名加州女性原告認為，好市多此舉違反包括加州及華盛頓州在內多項消費者保護法規。好市多於1月28日發表聲明表示，已移除相關標示，並說明卡拉膠與磷酸鈉用於維持產品水分、口感與烹調一致性，且兩種成分均獲食品安全主管機關核准。

兩起訴訟均在法律程序中，好市多是否真有違規，仍待法院審理。

