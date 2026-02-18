我的頻道

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

加州太浩湖雪崩已8死1失蹤 40餘年來最慘事故

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

明尼亞波利斯訊
一名年輕的華裔女子，日前涉嫌咬斷聯邦特工的手指被起訴。事件發生在民眾集體抗議移民執法活動期間。圖為一名示威者高舉寫著「ICE滾出明尼蘇達」的標語。(路透)
一名年輕的華裔女子，日前涉嫌咬斷聯邦特工的手指被起訴。事件發生在民眾集體抗議移民執法活動期間，當特工試圖逮捕向執法人員投擲化學罐的嫌犯時，一旁的華女突然衝上前，在與特工的搏鬥過程中，她咬斷對方指尖，導致後者傷勢嚴重。

據FOX電視台等媒體綜合報導，27歲的華裔女Claire馮（Claire Louise Feng，音譯），來自明尼蘇達州聖保羅（St. Paul），她於近日被聯邦大陪審團起訴。Claire馮被控1月24日，在明尼亞波利斯（Minneapolis）一場抗議活動中，咬斷國土安全調查局（HSI）一名特工的手指，造成對方嚴重人身傷害。

根據檢察官公布的起訴書，事發時當地剛發生一起涉執法人員的致命槍擊事件，37歲的美國公民Alex Pretti當場死亡。現場局勢緊張，數百人走上街頭抗議，人員大量聚集。海關暨邊境保護局（CBP）和HSI特工，在Nicollet Avenue 27街與28街之間拉起安全警戒線，部分民眾與執法人員發生衝突，導致多起逮捕及後續聯邦調查。

法庭文件顯示，事發時，一名特工試圖逮捕向聯邦執法者投擲化學罐的嫌犯，身旁的Claire馮突然衝上前去，將這名執法人員撲倒。隨後，一名HSI特工將Claire馮控制在地，並試圖抓住她的手臂，雙方搏鬥過程中，Claire馮咬住特工右手無名指，並咬斷其指尖，導致骨頭外露。法庭文件稱，受傷特工當時戴防護手套，仍需接受醫療救治，傷勢被描述為「嚴重」。

在提交到法院的證詞中，HSI特工Bronson Day指出，事發那天天氣非常寒冷，受傷的聯邦特工當時並沒有立即意識到傷勢的嚴重，脫下手套時才發現無名指指尖被咬掉，露出骨頭。據悉，傷者在一小時內得到醫療救治。

涉案的Claire馮被控在聯邦執法人員執行公務時，對其造成人身傷害。依據法律，如果在聯邦執法人員履職期間實施襲擊，屬刑事犯罪；如果造成身體傷害，最高可判處20年聯邦監禁。

Claire馮的律師Kevin C. Riach表示，她將對這起指控進行抗辯。「要評估移民暨海關執法局（ICE）探員提出此類指控的可信度，只需看此前的駁回判決，判決證實ICE探員對被告提出虛假指控。」Riach表示，將打贏這場官司，還Claire馮清白。

此外，另有三人因涉嫌威脅聯邦調查局特工被起訴。根據案件提交的證詞，1月14日的大規模抗議浪潮中，聯邦特工被迫徒步逃離，遺棄兩輛警車。這些警車遭到破壞和撬開，車內槍枝、特工身分證、以及包含部分特工地址、電話號碼等個人資訊的文件被盜。法庭文件顯示，這些個人資訊隨後被發布到社群媒體上，之後特工收到威脅電話、簡訊和電子郵件。起訴書稱，嫌疑人在聯邦探員的手機上留言，威脅要殺死探員及其配偶、孩子。據悉，這幾起案件的後續審理仍在進行中。

